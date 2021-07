JO 2021 (VTT): Ferrand-Prévot n’a pas du tout apprécié les critiques après sa 10e place

Pauline Ferrand-Prévot, 10e de l’épreuve de VTT cyclo-cross des jeux olympiques de Tokyo 2021 mardi, regrette les nombreuses critiques reçues après sa contre-performance lors de cette course où elle figurait parmi les favorites.

"Déçue mais pas abattue!". Pauline Ferrand-Prévot a publié un long texte sur Instagram ce mercredi matin au lendemain sa dixième place décevante en VTT. La numéro 2 mondiale, qui figurait parmi les grandes favorites de l’épreuve au même titre que sa compatriote Loana Lecomte (n°1 mondiale et finalement 6e de l'épreuve), a fustigé les nombreuses critiques reçues dans les médias. Pour elle, ce n’est pas un échec.

"Comme les médias s’en donnent à cœur joie pour enfoncer leurs athlètes, et aussi pas mal de 'Monsieur je sais tout', je tiens à prendre la parole sur ma course d’hier, lance-t-elle dans son texte. Je suis fière d’être arrivée sur ces Jeux en étant à 100% et ça, c’est ma première satisfaction personnelle. Je n’ai jamais été autant en forme de ma carrière que durant cette semaine. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse d’être sur un tel événement, entourée d’un staff et d’une équipe au top. Mais oui, le sport de haut niveau est ingrat, et la récompense voulue n’est pas toujours celle que l’on voudrait. Sinon ça serait trop facile…"

Elle reconnait ensuite avoir commis une erreur après avoir pris un bon départ, et notamment cette glissade sur les rochers qui lui a coûté cher, tout comme cette crevaison de la roue arrière quelques minutes plus tard. "Pas d’excuses, je fais une erreur de trajectoire", lance-t-elle pour justifier sa sortie de piste.

"Je me bats quand même pour finir cette course en 10e position, poursuit-elle. Pas la place que je voulais au départ, mais c’était le mieux que je puisse faire après ces erreurs qui m’ont coûtée chères! Je pense que c’est une place respectable et honorable. En tout cas, c’est comme cela que je le ressens au plus profond de moi. Donc je suis fière de moi, je garde le sourire, je garde mon rêve d’être championne olympique un peu plus longtemps dans un coin de ma tête, et je vais me battre pour conserver mes titres de championne d’Europe et de championne du monde."

"Aujourd’hui ce qui me rend heureuse, c’est d’avoir trouvé la force de sourire après le pire scénario"

"PFP" signe son meilleur résultat aux JO après sa 26e place en 2012 et son abandon à Rio en 2016, qui l’avait marqué. "Je ne veux pas revivre l’épisode 'd’après Rio' où le simple fait de penser au vélo me faisait pleurer, conclut-elle. Je veux vivre heureuse, en faisant ce qui me rend heureuse. Aujourd’hui ce qui me rend heureuse, c’est d’avoir trouvé la force de sourire après le pire scénario de course que je pouvais imaginer. Sourire avec ma coéquipière de 21 ans, nouvelle star du VTT, qui prend la 6e place de ses premiers JO. Sourire pour tous les bons moments que l’on a à vivre. Sourire pour cette journée qui nous a été offerte."

A l’issue de la course, le DTN, Christophe Manin, avait accusé le coup après cette contre-performance. "Autant les garçons ce n'était pas un échec car on était outsiders, autant oui aujourd’hui c’est un échec qui est dur à encaisser pour tous ceux qui ont contribué à cette aventure", a-t-il regretté. La championne olympique suissesse, Jolanda Neff et Ferrand-Prévot ont réglé leurs comptes sur leur manière de piloter.