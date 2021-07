JO 2021 (VTT): le règlement de comptes entre Ferrand-Prévot et la championne olympique

Après s'en être pris au comportement de la championne olympique de VTT, avec laquelle elle luttait pour le podium en début de course, Pauline Ferrand-Prévot a subi à son tour les remontrances de la Suissesse Jolanda Neff.

C’est peut-être le tournant de la course, à cet endroit que s’est jouée la médaille. Le clan français en est persuadé, en tout cas. Dans une montée empierrée du circuit d’Izu, Pauline Ferrand-Prévot et la Suissesse Jolanda Neff se croisent à toute vitesse sur une relance rocheuse. Mais la Française perd l’équilibre sur le haut de la montée et tombe sur le côté de la piste, tandis que son vélo glisse le long de la pente. La future championne olympique s’envole, alors que la Française accumule un retard conséquent sur ses adversaires. Elle perd le contact à cet endroit et finira 10e, loin du podium et de toute ambition de médaille. Un échec qu’elle attribue en partie à son adversaire, responsable, selon elle, de la chute et de ses conséquences.

Neff: "Un choix stupide de sa part"

"Elle a pris à gauche, j’ai pris à droite, et voilà. Je me suis dit : si je ne freine pas et qu’elle non plus, on termine je ne sais pas où", lâchait la Française en zone mixte. "Je sais que Jolanda est assez imprévisible. Techniquement, elle débranche complètement le cerveau. C’est une des meilleures du monde quand elle ne fait pas d’erreur." Sans surprise, la championne olympique ne partage pas du tout ce point de vue. Elle a même développé une autre version des faits, revenant sur un incident qui s’est produit quelques instants plus tôt dans la course, pour expliquer son comportement.

"Vingt secondes avant sa chute, il y avait un gros saut. Elle était juste devant moi, on allait à une bonne allure et juste un mètre avant l'obstacle, elle a appuyé sur ses freins super fort pour prendre la planche, a expliqué la Suissesse, le regard noir, en conférence de presse. Je n'avais plus qu'un choix, car j'avais gardé ma vitesse pour sauter, moi. Je ne pouvais plus freiner et j'ai dû passer sur la gauche, à quelques centimètres d'un truc en bois. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de ne pas chuter là." Plusieurs clichés viennent étayer la version de la Suissesse Jolanda Neff.

Pauline Ferrand-Prévot et Jolanda Neff © @AFP

On observe effectivement Jolanda Neff sauter dans le vide sur la gauche, pendant que la Française emprunte la passerelle en bois et dévale la pente. "C'était si stupide comme choix de sa part, c'était dangereux pour celles qui étaient derrière ! Quand tu ne veux pas sauter, il faut approcher ce genre d'obstacle moins vite ! J'ai pensé que je devais m'éloigner d'elle, parce qu'elle roulait de manière effrayante. Et ce n'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de choses. Alors sur les trajectoires suivantes, j'ai choisi la gauche, elle la droite. Et je suis heureuse de l'avoir fait, parce que juste après, elle a chuté, et si j'avais été derrière…"