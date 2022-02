JO 2022: "C’est dur pour les copains", reconnaît François Place après le zéro pointé des Bleus en skicross

Les Français apparaissaient pourtant très bien armés, mais ils se sont complètement manqué à Pekin ce vendredi.

Avec le co-leader de la Coupe du monde, Terence Tchiknavorian, le troisième, Bastien Midol, un ancien champion du monde, François Place, et Jean-Frédéric Chapuis, champion olympique, du monde et vainqueur du globe de cristal, l’équipe de France de skicross n’a pas réussi à accrocher un podium aujourd’hui sur la piste Secret Garden de Zhangjiakou. Pour Place et Chapuis c’était probablement la dernière campagne. Place, 8e, meilleur résultat des Bleus, savait que l’occasion était passée.

Que s’est-il passé au départ de votre demie, vous vous êtes fait rapidement distancer...

Depuis ce matin cette porte du départ est compliquée. Je n’avais pas été très bon sur cette porte. Ce n’est pas une excuse. Les deux départs que je fais sur cette porte je les ai un peu foirés. En demi-finale, je fais une sortie correcte puis une faute de carre qui me met dedans. Dans le premier creux je me retrouve assis et je ne prends pas du tout de vitesse. Derrière, je rame. J’essaye d’en mettre pour revenir et je me crame. Quand je reviens au cul des autres je n’ai plus grand-chose pour tenter un dépassement. La petite finale, ne sert pas à grand-chose, quatrième ou 32e aux JO c’est la même chose. Je suis content d’avoir passé des tours, d’avoir montré que j’étais capable d’être là. C’est dommage que ça ne passe pas sur cette demie, ça fait chier.

A 32 ans, vous vous dites que vous n’aurez pas cette médaille olympique?

Je ne vais jamais l’avoir cette médaille olympique. J’ai 32 ans, c’était largement mes derniers Jeux. C’est un regret et ça sera un regret. Ce n’est pas grave. Il y en a qui vivent sans. Quand on a l’opportunité d’en jouer une… quand ça foire. Ca va être dur ce soir, ça va être dur demain et dès le week-end prochain on a une Coupe du monde en Russie. On va se remobiliser pour la fin de saison car il y a de belles choses à jouer. C’est ça la vie de sportif de haut niveau. Parfois ça passe, parfois ça ne passe pas, ce n’est pas toujours rose. L’an dernier je suis vice-champion du monde et aujourd’hui je suis 8e des JO. C’est comme ça.

Pour l’équipe de France c’est une très mauvaise journée...

C’est dur pour les copains car je pense qu’on avait une belle équipe. Bastien, Terence, Jean-Fred… Jean-Fred a une carrière monstrueuse , champion olympique, champion du monde, trois globes de cristal, il voulait se battre comme tous les autres. Bastien, c’était ses premiers JO. Ca fait 3 ans qu’il est fort sur la Coupe du monde, je suis très déçu pour lui. Terence c’est une revanche pour lui, il y a quatre ans il se casse salement la jambe sur les Jeux. Pour lui, être ici c’était déjà beau. Il fait une grande saison. Tout le monde va se remobiliser pour la fin de saison.

Il n’y a pas eu de problème de fartage comme en snowboardcross?

Je pense qu’on était bien aujourd’hui. C’est difficile à juger. Ce sont des problèmes qui peuvent arriver. Nos techniciens ont fait le boulot. Ils n’ont pas arrêté de travailler depuis notre arrivée. Ce que les autres avaient dessous on ne saura pas. Nous, nous étions dans les bonnes tranches. Il faut remercier les techniciens à aussi.