JO 2022: de l’argent en biathlon, Fillon Maillet dans l’histoire… ce qu’il ne fallait pas manquer mardi

Le contingent français a décroché une nouvelle médaille ce mardi aux Jeux olympiques 2022 de Pékin avec l’argent en biathlon au relais masculin. De quoi permettre à Quentin Fillon Maillet de décrocher sa cinquième médaille en Chine.

De l’argent pour le relais en biathlon, une cinquième médaille pour Fillon Maillet

Le biathlon français a encore brillé de mille feux, ce mardi lors des Jeux olympiques 2022 de Pékin. Le relais masculin (4x7.5km) a décroché la médaille d’argent au terme d’une course haletante finalement remportée par la Norvège. Les Bleus ont coupé la ligne d’arrivée avec 27’’4 de retard et c’est Quentin Fillon Maillet qui s’en est chargé pour s’offrir sa cinquième médaille lors de ces JO d’hiver 2002. Il devient ainsi le troisième sportif français de l’histoire à décrocher autant de breloques sur une même édition, Jeux d'été et d'hiver confondus, aux côtés de l'escrimeur Roger Ducret à Paris en 1924 et Julien Brulé à Anvers en 1920.

"J’étais très stressé, a confié le désormais quintuple médaillé olympique au micro de RMC après la course. J’avais très envie de partager ça avec les copains, on est une belle bande de potes. Je ne me bats pas pour des records ou pour une médaille de plus, je me bats vraiment pour l’équipe. C’est un pur moment de bonheur."

Déjà médaillée, Tess Ledeux manque un nouveau podium

Les qualifications n’avaient pas été très encourageantes, mais l’espoir de voir la grande championne qu’elle est se sublimer en finale était toujours présent. Malheureusement, Tess Ledeux n’est pas parvenue à décrocher une deuxième médaille olympique, après celle glanée sur le big air en début de quinzaine, sur l’épreuve du ski slopestyle. Malgré un bon premier run, à l’issue duquel elle a pris la deuxième place provisoire, elle est ensuite partie à la faute sur les deux runs suivants et n’a pas réussi à améliorer son score. A l’arrivée, elle n’a cessé de reculer au classement et termine finalement septième.

Comme à l’issue des qualifications, la Plagnarde, victorieuse du slopestyle aux derniers X Games, a confié être éreintée. “Je ne me sentais pas à mon meilleur niveau ces derniers jours, je dormais mal. Ce n'est pas la fin que je voulais, a-t-elle confié à RMC. Mon esprit et mon corps sont un peu fatigués. Mais je suis fière de mes JO. Fière de ce que j'ai accompli."

La détresse de Cerutti, gravement blessée en descente

Ses cris ne semblaient jamais s’arrêter. La Française Camille Cerutti a très lourdement chuté sur la descente et, alors même qu’elle continuait de glisser sur plusieurs dizaines de mètres vers les filets de sécurité, ses hurlements de douleur ont glacé tout le monde. La Marseillaise de 22 ans, partie avec le dossard N°27, a raté sa réception sur un saut et vu son genou subir un très fort impact. Alors que la course était momentanément interrompue, la skieuse a été prise en charge avant d’être évacuée sur civière.

En début de matinée, l'équipe de France olympique a donné des nouvelles de la skieuse: "Camille Cerutti souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et d’une lésion au ménisque interne du genou droit. Elle sera rapatriée au plus vite en France." Sur la piste, c’est Laura Gauché, 10e, qui a terminé meilleure Française de cette descente. Elle devance Romane Miradoli, 13e. La course a été remportée par la Suissesse Corinne Sutter devant Sofia Goggia (Italie) et Nadia Delago (Suisse).

Les Bleus hors du top 10 en combiné nordique

Doublé norvégien en combiné nordique. L'or est revenu à Jorgen Graabak devant son compatriote Jens Luraas Oftebro (+0''4). Le Japonais Akito Watabe (+0''6) a complété le podium.

Côté Français, Antoine Gérard est remonté à la 14e place (+1'39''1), lui qui était parti en 16e position. Mattéo Baud termine 21e (2'05''1), Laurent Muhlethaler 26e (+3'06''3) et Gaël Blondeau 40e (+5'29''5).

Une course marquée par l’énorme erreur de Jarl Magnus Riiber. Nettement en tête aux 2,5km, le Norvégien s’est trompé de tracé dans le stade de ski de fond. Après avoir perdu une trentaine de secondes dans l’opération, Riiber a craqué en fin de course (8e).