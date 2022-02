JO 2022: "Je n’imaginais jamais pouvoir gagner", l’émotion de Fillon-Maillet après l’or sur l’individuel

Quentin Fillon-Maillet (29 ans) savoure l’or olympique qu’il a décroché, ce mardi lors des JO 2022 d’hiver de Pékin. En grande forme cet hiver, l’actuel leader de la Coupe du monde a frappé un grand coup sur une course qui n’est pourtant pas sa spécialité.

Le titre olympique sur l’individuel reste en France! Quatre ans après le sacre de Martin Fourcade sur la distance, Quentin Fillon-Maillet (29 ans) lui a succédé, ce mardi en signant le meilleur temps des 20 kilomètres. Ce n’est pourtant pas la course de prédilection (il a terminé seulement 8 et 20e sur la discipline cette saison) de l’actuel leader de la Coupe du monde de biathlon, plus à l’aise en poursuite, sprint ou mass start. Malgré deux fautes au ski, il a volé sur les skis, écœurant la concurrence avec le Biélorusse Anton Smolski relégué à 14’’8 et le Norvégien Johannes Boe, 3e à 31’’1.

"C’est dingue ce qui se passe en ce moment!"

Une libération pour celui qui avait participé à la médaille d’argent en relais mixte ce week-end. "Johannes (Boe, ndlr) m’a bien agacé sur ce final et j’avais envie de prendre ma revanche face à lui et tous les autres", a-t-il confié sur France Télévisions. Le Jurassien a ensuite peiné à contenu son émotion après son exploit, auquel il ne croyait pas lui-même. Il prend sa revanche après des Jeux olympiques de Pyeongchang ratés en 2018 (48e du sprint, 44e de la poursuite et 29e de la mass start).

"Une belle journée pour être champion olympique!"

"Avec deux fautes, je n’imaginais jamais pouvoir gagner, a-t-il poursuivi. C’est juste incroyable. Il y a quatre ans, c’était une olympiade vraiment difficile, je fais un coucou à ma belle-famille qui a traversé des moments vraiment difficile (il avait rendu public le combat de sa compagne, Lydie, contre le cancer). C’est beaucoup d’épreuves traversées, de travail. C’est incroyable, c’est un rêve qui se réalise. C’est dingue ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas quoi dire. Les émotions sont fortes. (Des trémolos dans la voix) Merci à tout mon staff, ma famille, les personnes qui m’ont accompagné. C’est un moment fort. J’ai un pari sympa avec un copain, François, qui me doit une montre! Je passe le message."

Il a répété son émotion sur Eurosport. "J'ai donné le maximum, c'est incroyable, a-t-il lancé. Une belle journée pour être champion olympique!" Il a désormais rendez-vous sur trois autres épreuves pour poursuivre sa razzia.