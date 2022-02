JO 2022: le tableau des médailles après l'argent de Trespeuch, la France hors du top 10

Une seule médaille ce mercredi pour la délégation tricolore, aux JO 2022 de Pékin: l'argent pour Chloé Trespeuch en snowboardcross. La France recule au classement des médailles et pointe au 11e rang.

La délégation française a engrangé ce mercredi une sixième médaille aux Jeux olympiques 2022 de Pékin, avec l'argent de Chloé Trespeuch sur le snowboardcross. Une breloque supplémentaire et c'est tout. Ce qui engendre un recul de la France au classement des médailles du jour: les Bleus sortent du top 10 et pointent désormais à la 11e place du classement, avec six médailles au total (une en or et cinq en argent).

L'Allemagne devant la Norvège

L'Allemagne fait la course en tête, avec huit médailles dont cinq en or. La Norvège, deuxième, compte davantage de podiums (10 en tout) mais un sacre olympique de moins. La Chine est actuellement cinquième.

Ce jeudi, les regards du clan français seront tournés vers Alexis Pinturault, en lice sur le combiné. C'est sur cette discipline que le skieur avait décroché une médaille d'argent à Pyeongchang en 2018.