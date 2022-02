JO 2022: Neige artificielle, environnement... Chloé Trespeuch veut "s'en servir de contre-exemple"

Face aux nombreux débats sur l'empreinte environnementale de ces Jeux d'hiver à Pekin, la médaillée olympique, très investie dans la défense de l'environnement, monte au créneau.

Les images des pistes de neige au milieu de montagne vertes ont choqués et les chiffres autour de la neige artificielle ont font débat à la veille de l’ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. Pour la première fois les jeux d’hiver se dérouleront sur une neige à 100% artificielle, même si de légères chutes de neige ont eu lieu le week-end dernier notamment à Zhangjiakou où se dérouleront les épreuves de ski nordique et de ski freestyle.

"Tirer les leçons de cet évènement pour améliorer le futur"

Un sujet qui touche particulièrement la snowboardeuse Chloé Trespeuch qui va disputer ses troisièmes JO à Pékin. "J’ai monté justement une association pour la défense de l’environnement qui s’appelle "ecoglobe.fr". Je suis forcément déçue que l’on soit obligé de fabriquer autant de neige pour faire vivre cet évènement. Je crois qu’il faut s’en servir de contre-exemple pour améliorer les prochains Jeux olympiques. Comme Paris 2024 qui a mis la protection de l’environnement au cœur de son projet. Il faut tirer les leçons de cet évènement pour améliorer le futur."

La médaillée de bronze Olympique à Sotchi en 2014 se réjouit que ce sujet soit mis en lumière et fasse débat avant l’ouverture de ces JO. "J’ai espoir que ça permette d’améliorer la suite. Après, c’est les Jeux olympiques c’est un évènement où la politique ne doit pas s’inviter, ce sont tous les pays qui sont réunis autour de valeurs communes. Autour de l’engagement des athlètes, de la solidarité et du dépassement. Et nous en tant qu’athlètes on se donnera à fond pour vivre cet évènement qu’il soit en Chine, à Paris ou en Italie."