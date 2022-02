JO 2022 (Short-track): Sébastien Lepape "anéanti" après son élimination sur 1500 mètres

Il avait de grands espoirs pour cette course olympique après avoir terminé 4e sur ce même anneau à Pekin en octobre dernier.

Quelques minutes après sa course, qui ne lui a pas permis d'accéder aux demi-finales, Sébastien Lepape ne digérait toujours pas. "Je suis anéanti, disait-il, en souriant tout de même. J'étais physiquement bien, tout est fait intelligemment, je cours correctement... Et je marche sur un plot alors que je veux doubler et me replacer. Je ne sais même pas quoi dire car je ne fais pas d'erreur."

>> Suivez les JO en direct

Espoirs envolés pour le Français, qui avait coché cette distance, sur laquelle il avait fini 4e en octobre à Pékin en Coupe du Monde. "Je ne suis même pas fatigué ! C'est dur, put*** que c'est dur... Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas." Car cette chute intervient après une autre déception : Lepape avait aussi été déséquilibré et éliminé sur les séries du 1000 mètres.

"Je suis là parce que j'aime m'engager, parce que ce sport me fait triper... Et là ça fait deux fois que je ne fais pas mon sport", soufflait le tricolore. Alors qu'il est "bien" et se "sent fort", Sébastien Lepape aura une dernière course à jouer, le 500 mètres, ce dimanche, même si ce n'est pas sa spécialité.