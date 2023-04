JO 2024: 10.000 militaires déployés pour les Jeux olympiques à Paris?

Selon le chef d'état-major Thierry Burkhard, 10.000 militaires devraient être mobilisés à Paris pour assurer la sécurité durant la période des Jeux olympiques.

Comme expliqué depuis plusieurs semaines, l'armée sera sur le terrain pour aider à la sécurisation des Jeux à Paris en 2024. Le général Thierry Burkhard, chef d'état-major, a indiqué que les armées françaises prévoient de mettre à disposition 10.000 militaires pour assurer la sécurité des Jeux olympiques 2024, un niveau déjà développé via l’opération Sentinelle.

"C’est un événement international, un vrai rendez-vous pour notre pays, a-t-il indiqué devant la commission Défense de l'Assemblée nationale. Il est tout à fait logique que l’armée y contribue. Les armées sont intégrées dans la montée en puissance du dispositif. Il y a un certain nombre de choses qui sont déjà prévues. L’armée protégera les Jeux olympiques contre la dangerosité du quotidien. C’est quelque chose de prévu et qui s’adaptera assez logiquement. Pour moi le défi est de bien réussir à anticiper ces affaires-là, alors qu’un certain nombre de choses risquent d’arriver au dernier moment."

"Une contribution exceptionnelle"

Avant de poursuivre : "Il y a un contrat de 10.000 (personnels) sur le territoire national. C'est ce que l'on doit être en mesure de faire dans une échelle de temps bornée, qui correspond en gros à la durée des Jeux olympiques. Je n’ai pas de chiffres à donner mais ça se situe dans ce domaine-là. C’est un événement exceptionnel, donc il peut y avoir une contribution exceptionnelle. Mon véritable sujet est d’anticiper, plutôt sur des questions de logistiques et de soutiens que sur le sujet de déployer des hommes."

Pour rappel, 22.000 agents de sécurité privé seront déployés pendant les Jeux Olympiques mais pour le moment les entreprises du secteur ont du mal à recruter. La sécurité de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques sera aussi un grand test pour la sécurisation de l’événement. Le plan final pour la sécurité de ce moment sur la Seine sera décidé dans les prochaines semaines après la remise du concept artistique de l’événement au cœur de Paris.