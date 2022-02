NBA: Gobert taclé en direct par Green pendant le All-Star Game

Lors du All-Star Game de NBA entre la "team LeBron" et la "team Durant", Draymond Green, le pivot des Golden State, s'en est pris à Rudy Gobert, le joueur de Utah.

Draymond Green et Rudy Gobert, l'histoire continue. Les deux pivots, en rivalité en NBA, sont loin de s'apprécier et le joueur des Golden State Warriors a taclé le Français en direct, lors du All Star-Game 2022, organisé à Cleveland dans la nuit de dimanche à lundi. Visiblement vexé d’être comparé à Rudy Gobert, ou simplement d’être mentionné dans la même phrase que lui, le Warrior s’est emporté en plein direct. "Arrête de me mentionner dans la même phrase que lui, nous ne sommes pas pareils. (…) Le gars avec qui tu viens de me citer, nous n’avons rien en commun", a-t-il expliqué.

Trois titres de meilleur défenseur de la ligue pour Gobert

Ces derniers temps, le joueur des Warriors multiplie les piques envers son rival. Quelques jours avant le break du All-Star, Green s'en était une nouvelle fois pris au Français. Questionné sur le joueur qu'il a vu le plus mal prendre une non-sélection au match des étoiles, l'Américain n'a pas manqué son coup. "Un truc que je peux te dire, c’est que si je n’avais pas été pris cette année, je n’aurais pas pleuré ! Non mais oui, c’est évidemment Rudy. Je veux dire, le mec a pleuré en direct à la télé, devant tout le monde. Dieu merci il a été pris dans les trois suivantes, parce que bon… Sérieusement mec (sic)… Va pleurer dans ta voiture".

Une déclaration qui avait entraîné un fou rire général en plateau, avec notamment Shaquille O'Neal, l'ancienne légende des Lakers de Los Angeles. A travers ces propos, Draymond Green a fait référence à la non-sélection de Rudy Gobert pour le All-Star Game 2019. Le Français avait fondu en larmes devant les médias quand il avait appris la nouvelle. Mais le pivot tricolore peut au moins se vanter d'avoir été élu trois fois meilleur défenseur de l'année en NBA, alors que Green n'a eu qu'une fois cet honneur.