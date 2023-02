JO 2024 : aucun évènement sportif au Stade de France en 2024 avant les Jeux de Paris

INFO RMC SPORT - En vue de la préparation pour les Jeux olympiques de Paris et de travaux au Stade de France, aucune épreuve sportive ne se déroulera avant les JO dans le stade de Saint Denis à partir de 2024. Le quinze de France, pour le Tournoi des VI Nations, et le football, avec l’équipe de France et la Coupe de France, seront fortement impactés.

En vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris (du 21 juillet au 11 août 2024 et du 28 août au 8 septembre pour les Paralympiques), des travaux de mise en conformité sont prévus au Stade de France. La piste d’athlétisme est notamment concernée. Conséquence, selon nos informations, aucun évènement, aucune animation ou concert n’y aura lieu avant les Jeux à partir de 2024. Et l’impact est direct sur les sports collectifs.

C’est d’ailleurs inédit: pour la première fois depuis la construction du Stade de France, il n’y aura pas de match du Tournoi des 6 Nations l’an prochain dans l’enceinte de Saint Denis. La Fédération Française de Rugby a été avertie récemment qu’elle ne pourrait pas en disposer. Comme c’est déjà le cas pour la finale du Top 14, gérée par la Ligue Nationale de Rugby, qui aura lieu à Marseille au mois de juin 2024, le plus grand stade français sera indisponible pour le rugby international.

En cette année paire, ce sont trois matchs qui devaient se dérouler au "Sdf": France-Italie, France-Irlande et France-Angleterre. Si les dates exactes de ces oppositions ne sont pas encore dévoilées, on a indiqué à la FFR qu’elle devait d’ores et déjà trouver une solution de repli. Selon nos informations, un match devrait se jouer à Marseille. Les Bleus ont récemment affronté l’Afrique du Sud au Stade Vélodrome (le 12 novembre, victoire 30 à 26) et le rugby aime venir dans la cité phocéenne. D’ailleurs, un match du Tournoi s’était déjà déroulé là-bas, le 23 février 2018, face à l’Italie (34-17), devant 50.000 spectateurs.

Mais cette fois-ci, ce ne serait pas face aux Transalpins. Le Groupama Stadium de Lyon serait choisi pour les affronter. Comme un remake du match de poule de la Coupe du monde de rugby entre les deux équipes, prévu également à Lyon le 6 octobre prochain (les Italiens affronteront aussi la Nouvelle-Zélande là-bas, le 29 septembre). Il reste donc un stade à trouver pour la 3e rencontre. Néanmoins, peu de choix s’offrent au quinze de France, pour une question de capacité notamment. Les Bleus ont déjà évolué au stade Pierre Mauroy de Lille (France-Argentine 2012) et le retrouveront par ailleurs à la Coupe du monde face à l’Uruguay (14 septembre), ou encore au Matmut Atlantique de Bordeaux en novembre 2021 contre la Géorgie.

Le football également impacté

Concernant le volet économique et toujours selon nos informations, il faudra également s’entendre avec l’état pour une indemnisation puisque la FFR est sous contrat avec le Stade de France. Une somme de 9 millions d’euros est évoquée, 3 millions par match, à verser au rugby français. Mais le rugby n’est pas le seul sport impacté. Le Stade de France n’accueillera également pas de match de football en 2024, au moins durant le premier semestre, toujours à cause des travaux liés aux JO 2024. Pour la période internationale du 18 au 26 mars 2024, la FFF devra donc trouver un stade en région pour faire jouer les Bleus.

Même chose pour accueillir la finale de la Coupe de France, prévue le samedi 25 mai. Elle n’aura pas lieu à Saint-Denis. Toutefois, des discussions ont actuellement lieu pour préserver les rendez-vous de l’automne. A savoir les matchs internationaux des Bleus du foot et la tournée du quinze de France. La FFF et la FFR sont toutes deux liées au Stade de France par un contrat qui liste le nombre de matchs annuels joués en son sein. Les dirigeants fédéraux des deux sports doivent encore officiellement rencontrer ceux du consortium pour trouver un arrangement.