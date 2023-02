TOUT COMPRENDRE - Le tirage au sort pour la billetterie des JO de Paris 2024 débute ce lundi, les premières places bientôt en vente

À partir de ce lundi, et jusqu’au 15 mars prochain, les premiers chanceux vont être tirés au sort afin d’acheter leurs sésames (via la constitution de packs) pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Une nouvelle phase sera ouverte en mai, avec cette fois des billets à l’unité et la mise à disposition des places pour les sessions les plus prisées.

• Comment va se dérouler le tirage au sort ?

Entre le 1er décembre 2022 et le 31 janvier dernier, toutes les personnes souhaitant assister aux Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet-11 août) ont pu s’inscrire pour ce tirage au sort. À partir de ce lundi, les premiers chanceux vont recevoir un mail qui leur indiquera s’ils ont été tirés au sort. Dès mercredi 15 février, les premiers créneaux d’achat seront ouverts et les heureux élus pourront composer leurs packs sur-mesure (voir ci-dessous). Mais attention, chaque créneau d’achat n’est valable que 48 heures. Les tirés au sort n’ont donc que deux jours après la réception du mail pour constituer leurs packs. "Nous vous invitons à consulter régulièrement vos emails et vos courriers indésirables durant cette période", préconisent les organisateurs sur leur site internet.

Des créneaux d’achat seront attribués jusqu’au 15 mars prochain. Pas de panique, donc, si vous êtes inscrit à ce tirage au sort et que vous ne recevez aucun mail dans les prochains jours. La bonne nouvelle peut tomber à n’importe quel moment pendant un mois. Entre le 15 février et le 15 mars, trois millions de billets seront vendus sur les 10 millions de places mises en vente en pour cet événement planétaire.

• Qu’est-ce que sont les packs et comment les constituer ?

Lors de cette première phase, il est seulement possible d'acheter des places en constituant des packs sur-mesure. Chaque pack doit être composé de trois sessions. Toutes les disciplines sont disponibles, mais les billets pour certains évènements, comme les finales des sports collectifs ou la finale du 100 mètres, ne pourront être achetés qu’à l’issue d’une seconde phase. Un exemple de pack sur-mesure qu’il est possible de constituer pour cette première phase de vente: un quart de finale de basket + une session de natation (séries) + le contre-la-montre en cyclisme sur route.

Chaque tiré au sort peut acheter jusqu’à 30 billets, soit 10 packs de trois sessions. Si vous recevez un mail à la fin de cette première phase, peu avant le 15 mars, il est toutefois probable que les sessions les plus prisées ne soient plus disponibles. Il n’est par ailleurs pas possible d’acheter plus de six billets par session. L’ensemble des sessions disponibles lors de cette première phase, avec notamment les dates et les horaires, sont disponibles ici.

• Quels sont les prix ?

Pour la plupart des sports, les places sont découpées en quatre catégories, avec un tarif qui commence à 24 euros et dont la moitié ne dépasse pas les 50 euros. Ensuite, les tarifs dépendent de la catégorie (A, B, C ou D), du type de session (avec médaille ou pas) et des sports. Lors de cette première phase, les billets les plus onéreux sont ceux pour l'athlétisme, avec par exemple 690 euros pour assister à la session 19h-22h du 6 août (finales du 200m féminin, du 1.500m masculin et du saut en longueur masculin). Pour cette session, les places en catégorie D sont à 85 euros. L’ensemble des tarifs par session est disponible ici.

La fourchette des prix par discipline:



• Athlétisme : de 24 à 690€

• Aviron : de 24 à 120€

• Badminton : de 24 à 240€

• Basketball : de 24 à 280€

• Boxe : de 24 à 210€

• Breakdance : de 24 à 120€

• Canoë-kayak : de 24 à 175€

• Cyclisme : de 24 à 180€

• Équitation : de 24 à 180€

• Escalade : de 24 à 90€

• Escrime : de 24 à 150€

• Football : de 24 à 200€

• Golf : de 24 à 150€

• Gymnastique : de 24 à 260€

• Haltérophilie : de 24 à 180€

• Handball : de 24 à 200€

• Hockey sur gazon : de 24 à 120€

• Judo : de 24 à 150€

• Lutte : de 24 à 190€

• Sports aquatiques (natation, plongeon, water-polo) : de 24 à 260€

• Rugby à 7 : de 24 à 170€

• Skateboard : de 24 à 120€

• Taekwondo : de 24 à 130€

• Tennis : de 24 à 170€

• Tennis de table : de 24 à 160€

• Tir : de 24 à 45€

• Tir à l’arc : de 24 à 100€

• Triathlon : de 24 à 40€

• Voile : 24€

• Volleyball : de 24 à 180€

• Beach-volley : de 24 à 240€

• Quelles sont les prochaines étapes ?

Rien ne sera perdu si vous n’avez reçu aucun mail d’ici le 15 mars puisque sept millions de billets seront encore disponibles à l’issue de cette date. Entre le 15 mars et le 15 avril, une inscription sera lancée pour un nouveau tirage au sort qui aura lieu à partir du mois de mai. Cette seconde étape, celle de la vente de billets à l’unité, concerne les 20% des sessions olympiques les plus demandées, comme la finale de basket, la finale du 100 mètres où encore la finale des +100 kg en judo (avec la potentielle présence de Teddy Riner). Les prix n’ont pour l’instant pas été communiqués. Les billets pour les cérémonies d’ouverture et de clôture seront disponibles lors de cette deuxième phase de vente.

A la fin de l’année 2023, une dernière chance sera offerte pour tenter d’assister aux Jeux olympiques avec une dernière phase de vente à l'unité. La billetterie pour les Jeux paralympiques ouvre de son côté à l’automne prochain.