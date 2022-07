JO 2024: date d’ouverture, tarifs… Toutes les infos sur la billetterie des Jeux olympiques à Paris

Ce lundi, à deux ans du coup d'envoi des JO de Paris, les organisateurs ont fait plusieurs annonces concernant la billetterie des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Première échéance en décembre prochain, places à partir de 24 euros... Voici tout ce qu’il faut savoir si vous souhaitez assister à cet événement planétaire.

Les organisateurs de Paris 2024 promettent de "répondre aux attentes des spectateurs de tous les horizons, de France et du monde entier, des familles, des jeunes, des passionnés ou de simples curieux qui se disent 'Je veux en être'". Ce lundi, de nouvelles annonces ont été faites au sujet de la billetterie des Jeux olympiques et paralympiques 2024 (26 juillet-8 septembre), à très exactement deux ans et un jour de la cérémonie d’ouverture.

Combien de billets disponibles ?

En tout, 13 millions de billets vont être proposés sur l’ensemble de ces Jeux. Dans le détail, 10 millions seront mis en vente pour les Jeux olympiques et plus de trois millions pour les Jeux paralympiques. "Paris 2024 souhaite donner l’opportunité à chacun de vivre l’expérience unique des Jeux à Paris, en Île-de-France et partout en France, en proposant une grille tarifaire accessible, qui lui permet d’atteindre ses objectifs sur le plan budgétaire", assurent les organisateurs.

À quels prix ?

Si la grille de prix des billets grand public sera dévoilée dans son intégralité à la fin de l'année, les organisateurs assurent d’ores et déjà que près d’un million de billets seront proposés à 24€ et que tous les sports au programme des Jeux seront concernés par ce tarif. "Près de 50% des billets réservés au grand public auront un prix inférieur ou égal à 50 €. Et près d’un tiers des billets grand public pour les ‘finales des Jeux’ seront proposés à un tarif inférieur ou égal à 100 €”, poursuit l’organisation. Les prix des billets à l’unité s’échelonneront de 24€ à 950 € (hors cérémonie). Plus de 90% des billets sont par ailleurs proposés à un prix inférieur ou égal à 200€.

Des packs de trois sessions, que les spectateurs pourront composer “sur mesure” parmi une liste de nombreux sports (par exemple un pack athlétisme-rugby-handball) seront également proposés à partir de 72 euros. Ces packs seront disponibles à partir de février 2023.

À quelle date ouvre la billetterie ?

Element à retenir: le lancement officiel de la billetterie interviendra en décembre 2022 avec l’ouverture des inscriptions par tirage au sort. Le premier tirage au sort aura lieu fin janvier-début février 2023, tandis que la vente des billets à l'unité débutera en mai, tout comme les billets pour les cérémonies olympiques. Pour les paralympiques, les billets seront en vente à l'automne 2023.

"Dès aujourd’hui, tout le monde peut s’inscrire gratuitement au Club Paris 2024 pour augmenter ses chances d’obtenir un billet ! En devenant membre du Club Paris 2024, vous pouvez tenter de remporter un accès prioritaire lors de l’ouverture des ventes, et recevoir toutes les informations sur la billetterie”, précise Paris 2024 dans un communiqué. Le lien du Club Paris 2024 est disponible ici.