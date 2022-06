JO 2024: le tournoi de basket à Lille, une décision "plus raisonnable" pour la mairie de Paris

Alors que le tournoi préliminaire olympique de basket devait initialement se tenir à Paris (Porte de Versailles), il se déroulera finalement à Lille au stade Pierre-Mauroy. Le basket et le handball sont donc intervertis et le tournoi de hand se disputera à Paris. Une décision plus raisonnable pour la mairie de Paris.

"On voulait garder le basket à Paris" mais le recours au stade Pierre-Mauroy en première semaine "nous paraît le plus raisonnable", a indiqué Pierre Rabadan, l'adjoint aux Jeux olympiques de la maire PS Anne Hidalgo, mercredi, lors d'une visite de l'Arena en construction à La Chapelle.

Le Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à l'opposé sud de la capitale, devait initialement accueillir la phase préliminaire du tournoi de basket - la phase finale se jouant à Bercy - mais le comité d'organisation des JO de Paris (Cojo) a préféré y renoncer fin mars. En cause: une polémique lancée par l'un des cadres de l'équipe de France Evan Fournier sur une salle au "plafond trop bas".

La boxe pourrait atterrir en Seine-Saint-Denis

Comme L'Arena de La Chapelle hébergera après les Jeux le club du Paris Basketball, la mairie "avait suggéré l'idée que c'était plutôt bien que le basket vienne en première semaine", a indiqué M. Rabadan.

Fournier qui évolue dans le championnat NBA sous le maillot des New York Knicks, le réclamait également, mais la nouvelle Arena accueillera finalement le badminton et la gymnastique rythmique et sportive. "Mais comme on l'a fait pour plusieurs sports - sur le rugby notamment qui était à Jean-Bouin et qui est au Stade de France parce qu'il y a plus de place, ça mobilise moins de sites donc ça fait faire des économies -, on réfléchit à l'échelle globale et pas à notre intérêt personnel uniquement", a souligné l'ancien rugbyman.



L'échange avec Lille permettra à Paris de "récupérer" le handball en première semaine, a souligné l'ancien joueur du Stade Français. Les handballeurs français "sont trois fois champions olympiques et cela ne les dérange pas de jouer dans un 'hangar à bestiaux'", a-t-il ajouté, ironisant sur les critiques des joueurs NBA. La phase préliminaire de la boxe, prévue au stade Suzanne-Lenglen de Roland-Garros, pourrait elle aussi quitter Paris en raison de contraintes techniques et trouver refuge en Seine-Saint-Denis.

"C'est une possibilité", a reconnu M. Rabadan, soulignant qu'au-delà des "ajustements de projets", les organisateurs des JO essayaient de "coller à notre projet: respecter les engagements environnementaux et budgétaires".