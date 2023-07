JO 2024: "Paris c’est chez moi", le champion olympique de taekwondo Cheick Cissé veut aller "à la conquête de l'or"

Champion olympique de taekwondo à Rio en 2016, le premier et pour l’instant seul titre olympique de l’histoire de la Côte d’Ivoire, Cheick Cissé est une légende de son sport. Champion du monde 2023 chez les poids lourds ce printemps en Azerbaïdjan, c’est aussi un amoureux de la France où il a beaucoup d’amis. À J-366 de l’ouverture des JO à Paris, le taekwondoïste confie combien il pense que la fête sera belle.

Cheick Cissé, quelle est votre relation avec Paris, avec la France ? Vous aimez y venir, vous aimez la nourriture, les bâtiments ?

La ville de la lumière comme tout le monde dit. J’ai effectué plusieurs stages en France. J’y ai plusieurs parrains en taekwondo comme Marlène Harnois (médaillée européenne et olympique), Gwladys Epangue (championne du monde et médaillée olympique), Pascal Gentil (médaillé mondial et olympique). C’est tout ça mon lien avec la France. Quand on parle de colonie, je suis ivoirien, ma femme travaille en France. Paris c’est chez moi, la France c’est chez moi.

Il y a des endroits où vous aimez aller à Paris ?

Bien sûr ! Comme tout le monde la Tour Eiffel ! Ça fait toujours plaisir d’être à Paris.

La cérémonie d’ouverture aura lieu sur la Seine. Les athlètes seront sur des bateaux, le public sur les quais. Comment imaginez-vous cette cérémonie qui s’annonce grandiose ?

Ca pourrait être les meilleurs Jeux Olympiques à avoir lieu. Nous sommes impatients d’être à ces Jeux-là, et y faire la plus belle des médailles.

"Aller à la conquête de l'or à Paris"

Quel est votre rêve olympique justement pour Paris 2024 ?

À Rio de Janeiro, j’ai vu l’engouement que ma médaille d’or a fait ressentir dans mon pays. Faire la plus belle des médailles, pourquoi pas l’or, je suis conscient de ce que ça peut créer comme motivation chez les jeunes ivoiriens, les jeunes africains. Il faut aller à la conquête de l’or à Paris.

Le taekwondo aura lieu au Grand Palais, un haut-lieu du Paris historique. Ca va changer des habituelles salles de taekwondo ?

C’est super important d’être dans les meilleurs endroits avec un meilleur public. C’est Paris, on ne doute pas que tous les moyens soient mis pour que les athlètes soient dans de bonnes conditions, et que la fête soit belle.

Vous êtes-vous déjà imaginé ce Paris des JO 2024 ?

Oui. On est très excité. J’ai entendu des informations là-dessus. L’été de l’année 2024 sera l’endroit, l’événement de l’année.