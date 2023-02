JO de Paris 2024: ces sports que vous pourrez aller voir... gratuitement

Depuis le début du tirage au sort et la mise en vente des premières places pour assister aux Jeux olympiques de Paris 2024, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer les prix trop onéreux. Mais, pour ceux qui souhaitent vivre cet évènement planétaire de l’intérieur sans toucher à leur porte-monnaie, d’autres alternatives existent.

La mise en vente des premières places pour assister aux Jeux olympiques de Paris 2024 n’a pas fait que des heureux. Au rang des déçus, il y a bien évidemment toutes les personnes qui n’ont pas encore eu la chance de recevoir ce fameux mail, condition sine qua non pour obtenir un créneau d’achat. Mais, ce qui était moins prévisible, c’est ce petit arrière-goût d’amertume qui s’est emparé de nombreux tirés au sort.

Depuis le 15 février, les premiers chanceux préalablement inscrits sur le site de la billetterie des JO reçoivent une notification de l’organisation afin de constituer des packs sur-mesure. Le principe est simple: chaque personne reçoit un mail indiquant un créneau d’achat et a 48 heures pour choisir au minimum trois sessions. Et c’est au moment de se rendre sur le site internet des JO que le bât blesse. L’excitation d’avoir été tiré au sort est alors vite douchée par les prix très onéreux et l’indisponibilité de certaines sessions, au point que certains finissent par abandonner.

Cette première phase s’étale jusqu’au 15 mars et sera suivie par d’autres étapes, avec notamment la mise en vente de billets à l’unité au mois de mai. Avant de voir si cette seconde phase fera moins de déçus, il est toutefois possible de retrouver le moral dès aujourd’hui en se penchant sur ces sports… qui seront accessibles gratuitement. Dans 18 mois, de nombreuses alternatives s’offrent en effet à tous ceux qui souhaitent vivre cet évènement planétaire de l’intérieur sans dépenser le moindre centime.

Marathon, cyclisme... des épreuves phares accessibles gratuitement

À l’été 2024, toutes les disciplines en extérieur feront le bonheur des spectateurs qui ne veulent pas se ruiner. Cerise sur le gâteau: ce ne sera en aucun cas des évènements de second plan. Entre le marathon, la course en ligne de cyclisme, la marche ou encore le triathlon, plusieurs épreuves phares des JO se dérouleront dans les rues de la capitale ou dans la Seine. Si des places assises sont bien mises en vente pour ces sessions, avec par exemple un billet à 40 euros (catégorie A) ou 24 euros (catégorie B) pour assister à l’arrivée du marathon sur l'esplanade des Invalides, il sera bien évidemment possible de se placer tout au long du parcours de 42,195 km pour admirer et encourager les meilleurs fondeurs du monde. Idem pour la course en ligne/contre-la-montre de cyclisme sur route et toutes les épreuves en eau libre dans la Seine, accessibles au grand public sans billet.

La voile (Marseille) et le surf (Tahiti) rentrent également dans cette catégorie de sports gratuits, même si d’autres frais importants doivent être engendrés, notamment si vous habitez en métropole et qu’une envie soudaine vous prend d’aller applaudir les surfeurs en Polynésie française. Beaucoup plus proches de la capitale et tout autant gratuits pour certains accès aux parcours: le canoë (Vaires-sur-Marne, en Seine-et-Marne), le BMX racing (Saint-Quentin-en-Yvelines), le VTT (Saint-Quentin-en-Yvelines) et le golf (Saint-Quentin-en-Yvelines), qui disposent tous de places "debout" non répertoriées dans la grille tarifaire mise à disposition par l’organisation des Jeux, ce qui laisse entendre que certains endroits permettront aux spectateurs d’assister à ces épreuves sans payer.

Enfin, la grandiose cérémonie d’ouverture est également gratuite. Cet évènement unique en son genre proposera aux délégations de voguer pendant six kilomètres sur la Seine grâce à des embarcations. Depuis les quais, des centaines de milliers de spectateurs pourront librement assister au spectacle. Même si ce n’est pas une épreuve en tant que telle, les émotions promettent d’être au rendez-vous. Le tout sans s’endetter sur quatre générations.

Les sports accessibles gratuitement aux JO 2024

Athlétisme - marathon (en dehors de la zone d'arrivée)

Athlétisme - marche

Aviron

Cyclisme sur route - contre-la-montre

Cyclisme sur route - épreuve en ligne

Natation - marathon

Triathlon (en dehors de la zone d'arrivée)

Voile

Surf

Les sports avec des places "debout" qui ne sont pas répertoriées dans la grille tarifaire

Canoë - course en ligne

Canoë - kayak slalom

Cyclisme - BMX racing

Cyclisme VTT

Golf