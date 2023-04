JO de Paris 2024: déclinaison nautique de la Brav-M, la Brav-N mobilisée pour la cérémonie d’ouverture sur la Seine

Selon les informations du Parisien, une déclinaison nautique de la Brav-M sera mobilisée pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris sur la Seine. Sa mission sera d’éviter tout mouvement de foule vers l’eau.

Le dispositif de sécurité mis en place pour les Jeux olympiques se dessine. Comme rapporté par Le Parisien, une brigade de répression de l’action violente nautique (Brav-N) - cousine de la très décriée Brav-M - sera mobilisée le jour de la cérémonie d’ouverture des JO 2024 sur la Seine. Son but est simple: éviter les mouvements de panique de la foule vers l’eau. La Brav-N n'interviendra pas en cas d’attentat puisque le GIGN et le Raid seront mobilisés.

Toujours selon Le Parisien, deux sections de la Brav-N seront présentes (six groupes de six hommes), tout comme six bateaux en métal dotés de moteurs surpuissants. Si les personnes n’ont pas encore été choisies, il n’est pas obligatoire pour les policiers de savoir nager. Au niveau des équipements, la tenue de la Brav-N est comparable à celle de la Brav-M avec un casque, un gilet tactique, une arme de poing, une matraque télescopique et un bouclier.

La Brav-M mobilisée pendant l’évènement ?

Depuis près de deux ans, les policiers de la Brav-N s'entraînent régulièrement sur la Seine en vue de la cérémonie d’ouverture, prévue le 26 juillet 2024. Ce devrait être leur seule apparition lors des JO 2024, puisque c’est sa cousine, la Brav-M, qui pourrait intervenir en cas d’actions violentes.