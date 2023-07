JO de Paris 2024: découvrez l’intégralité du parcours parisien de la flamme olympique

Anne Hidalgo, la maire de Paris, a dévoilé ce lundi le parcours qu’empruntera la flamme olympique dans la capitale l’été prochain. Tous les arrondissements seront mobilisés.

Le suspense est levé. Ce lundi, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a dévoilé le chemin qui sera emprunté par la flamme olympique dans la capitale en juillet 2024. "Pour son parcours parisien, la Ville de Paris et Paris 2024 ont fait le choix de lieux historiques, culturels, populaires, sportifs, de grands monuments ou simplement de lieux de vie des Parisiennes et Parisiens, ces lieux qui incarnent Paris dans sa diversité et sa beauté", précise le communiqué.

Après un périple dans toute la France, de Marseille à Saint-Denis en passant par la Martinique, la flamme olympique débarquera à Paris les 14 et 15 juillet. Durant deux jours, tous les arrondissements de la capitale seront parcourus. Après une halte à Versailles le 23 juillet, l’ultime étape de la flamme est prévue le 26 juillet, où elle descendra de Saint-Denis par le Canal de Saint-Denis, le bassin de la Villette, puis le Canal Saint-Martin pour réapparaître ensuite sur la Seine lors de la cérémonie d'ouverture.

L’intégralité du parcours parisien de la flamme olympique © JO 2024/Ville de Paris

"La Flamme passera devant des lieux de mémoire récente, notamment celle des attentats en s'arrêtant devant le Bataclan, des lieux d'histoire comme la Bastille ou l'Assemblée Nationale, des grandes places royales comme la place de la Concorde ou la place des Vosges, mais aussi des quartiers populaires comme la Goutte d'or ou le quartier de Belleville, des lieux en transformation comme la Porte de la Chapelle ou les pistes cyclables de la rue de Rivoli, des lieux de cultes comme Notre-Dame ou la Grande Mosquée de Paris et des lieux de culture comme le Louvre ou le Grand Rex et enfin des bois, parcs et jardins, comme le Bois de Vincennes ou les Buttes Chaumont, fréquentés quotidiennement par les Parisiennes et les Parisiens", détaillent l’organisation des JO et la mairie de Paris.

Les grandes étapes du parcours

14 juillet : parcours central, avec un final sur le Parvis de l'Hôtel de Ville.

: parcours central, avec un final sur le Parvis de l'Hôtel de Ville. 15 juillet : du 11e au 20e, avec un final sur la place de la République.

: du 11e au 20e, avec un final sur la place de la République. 26 juillet : la flamme descendra de Saint-Denis par le Canal de Saint-Denis, le bassin de la Villette, puis le Canal Saint-Martin pour réapparaître ensuite sur la Seine lors de la cérémonie d'ouverture.

Listes des lieux qui seront traversés par la Flamme (par arrondissement)

Paris Centre :

· L'Hôtel de Ville

· La rue de Rivoli

· Musée Carnavalet

· Mémorial de la Shoah - Mur des Justes

· Maison de Victor-Hugo

· Notre-Dame de Paris

· Le Louvre

Paris 12e :

· Bois de Vincennes - INSEP

Paris 13e :

· Butte aux Cailles

· Musée de Street Art à ciel ouvert

Paris 5e :

· Quartier Latin - La Sorbonne

· Panthéon

· Institut du Monde Arabe

Paris 14e :

· Place de Catalogne

Paris 6e :

· Sénat - Jardin du Luxembourg

· Saint-Germain des Près

Paris 15e :

· Métro aérien face à la Tour Eiffel

· Jardin mémorial des Enfants du Vel' d'Hiv'

Paris 7e :

· Assemblée Nationale

Paris 16e :

· Bois de Boulogne - Fondation Louis-Vuitton

· Court Simone-Mathieu - Stade Roland-Garros

Paris 8e :

· Champs-Elysées

· Arc de Triomphe

Paris 17e :

· Statues de la Mulâtresse Solitude & d'Alexandre Dumas

Paris 9e :

· Olympia

Paris 18e :

· Porte de la Chapelle

· Goutte d'Or

· Butte Montmartre

Paris 10e :

· Place du Colonel-Fabien

Paris 19e :

· Bassin de la Villette

· Buttes-Chaumont

Paris 11e :

· Bataclan

· Bastille

· République

Paris 20e :

· Belleville