JO de Paris 2024: voici le parcours de la flamme olympique, de Marseille à Saint-Denis en passant par la Martinique

Paris 2024 a dévoilé ce vendredi le parcours complet de la flamme olympique. La torche arrivera de Grèce le 8 mai 2024 à Marseille avant un périple de 12.000 kilomètres et des images qui s’annoncent impressionnantes. RMC Sport vous livre les détails et les dates du parcours.

L’image de l’amphithéâtre était symbolique. C’est dans cette salle en plein cœur de la Sorbonne qu’en 1892 Pierre de Coubertin avait appelé à la renaissance des Jeux olympiques. A l’aube des JO à Paris, l’organisation avait donc décidé ce vendredi de dévoiler le parcours de la flamme dans ce lieu chargé d’histoire.

Pendant 80 jours, "les éclaireurs" vont illuminer la France. Cette célébration va accompagner les Français jusqu’au 26 juillet 2024 et la cérémonie grandiose sur la Seine. Le lieu de l’embrasement de la vasque olympique restera secret jusqu’au dernier moment. Avec ce tracé, Paris 2024 souhaite "illuminer la beauté et la diversité des territoires français" au cours de cette "épopée populaire et sportive". 10.000 porteurs auront la chance de porter cette torche olympique. Sur ces 10.000 personnes, 3.000 participeront à des relais collectifs.

Comment a été construit le parcours ?

C’est assez simple: toutes les dimensions de la France sont servies. De la Corse à la montagne, du Finistère à Vichy, en passant par les grandes agglomérations, Paris et les océans. Pour parvenir à ce parcours qui engagera 64 territoires, dont 5 territoires ultra marins, les équipes de Paris 2024 ont passé plus de 200 jours dans ces régions afin de dialoguer et d’échanger avec les représentants des différentes zones concernées.

Outre les lieux sportifs, le relais de la flamme mettra à l’honneur plusieurs lieux exceptionnels de notre territoire. Le Mont Saint-Michel, le Château de Versailles ou encore la cité médiévale de Carcassonne. Ça, c’est pour le côté histoire de France. La flamme s’aventurera dans des lieux naturels uniques comme la vallée du Mont Blanc, le Mont Canigou ou encore le Pic du Midi. Enfin, le savoir-faire français sera mis à l’honneur avec le passage de la flamme dans le vignoble de Chablis, le centre spatial de Kourou et le Viaduc de Millau.

Comment se déroule une journée type ?

Dans les faits, deux flammes ne seront jamais visibles en même temps. En revanche, et c’est important pour comprendre le déroulé d’une journée, la flamme olympique peut être allumée sur une certaine période dans une "ville traversée". Elle est ensuite mise en sécurité par les gardiens de la torche. Et quelques instants plus tard, un autre convoi peut être en position de relais dans un "lieu emblématique". Sur une journée, les villes traversées et les lieux emblématiques s’enchaînent pour arriver le soir à la ville étape. Les relais durent environ quatre minutes et s’étendent sur 200m. La sélection des "éclaireurs" a débuté depuis quelques semaines autour de Paris 2024 et de ses deux partenaires (Coca-Cola et la BPCE).

La surprise Armel Le Cléac'h

La flamme va traverser la planète afin d’arpenter les rues de la Réunion, de la Polynésie Française ou encore de la Guyane. Paris 2024 a donc mis en place un "relais des Océans" pendant cette période. A partir du vendredi 7 juin 2024, jusqu’au 17 juin, Armel Le Cléac'h va embarquer la flamme olympique à bord de son Maxi Banque Populaire XI avec un "équipage de choc" pour traverser l’Atlantique vers la Guadeloupe et la Martinique.

Ce "relais des Océans" va donc mettre en lumière le passage de la flamme dans les départements d’Outre-Mer. Pendant les sept jours de la traversée entre Brest et la Guadeloupe, la flamme olympique sera au même moment en relais en Polynésie, en Guyane et à la Réunion. Après son passage sur le Belem en début d’aventure, la flamme prendra donc la mer pour la deuxième fois.

"Les Jeux olympiques sont un événement magique l'année prochaine en France, explique le marin à RMC Sport. Au gré des discussions avec Banque Populaire sur le parcours de la flamme on a évoqué la possibilité que notre grand trimaran soit présent. Assez vite ce tronçon entre Brest et les Antilles nous a paru possible avec ce bateau qui est l'un des plus rapides au monde à la voile. L'Atlantique c'est assez rapide, une semaine, donc le faire dans le cadre du parcours de la flamme c'est assez génial. On a pu mettre en place cette organisation par rapport aux dates demandées sachant que la météo au mois de juin est tout à fait possible pour naviguer donc tout s'est rapidement bien aligné."

La carte du parcours de la flamme olympique en France avant les JO de Paris 2024 © Paris2024

Quel est le parcours ?

A bord du Belem, la flamme olympique va réaliser un voyage de dix jours à travers la Méditerranée depuis la Grèce, où elle sera allumée le 16 avril 2024. L’entrée du trois-mâts dans le Vieux-Port de Marseille est prévue le 8 mai 2024. Le 9 mai, la flamme passera encore une journée dans la cité phocéenne, avec des passages par la Marina du Roucas-Blanc et la visite du Stade Vélodrome. Marseille sera donc à l’honneur deux journées de suite.

A partir du 10 mai, la caravane de la flamme prendra la route du Var pour rejoindre Toulon, avant d’entrer dans les terres et de traverser le parc naturel du Verdon dans les Alpes de Haute Provence et une arrivée à Manosque le 11 mai. Le 12 mai, la flamme reviendra sur ses pas pour un passage dans les Bouches du Rhône (le 12 mai à Arles) puis la visite de l’alliance de communes: Millau, Sète et Montpellier, le 13 mai.

La flamme va ensuite découvrir un paysage exceptionnel en Corse, le 14 mai à Bastia, avec une visite des Aiguilles de Bavella. Avant de revenir dans le Sud Est avec un défilé à Perpignan, Carcassonne ou encore Toulouse (le 17 mai).

La suite des grandes dates à retenir pour les villes étapes :

Bordeaux (le 23 mai) ; Angers (le 28 mai) ; Mont Saint-Michel (le 31 mai) ; Rennes (le 1er juin) ; Les Sables-d’Olonne (le 4 juin) ; Brest (le 7 juin) ; Nice (le 18 juin) ; Saint-Etienne (le 22 juin) ; Chamonix (le 23 juin) ; Strasbourg (le 26 juin) ; Reims (le 30 juin) ; Lille (le 2 juillet) ; Lens (le 3 juillet) ; Paris (14 et 15 juillet) ; Versailles (le 23 juillet).

Pour l’intégralité du programme, RMC Sport vous propose de découvrir si la flamme olympique passera à côté de chez vous avec la carte et le moteur de recherche ci-dessus.