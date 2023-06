JO de Paris 2024: découvrez si la flamme olympique passera près de chez vous grâce à notre moteur de recherche

Dans le cadre des Jeux olympiques de Paris, la flamme olympique va traverser pendant 80 jours la France sur près de 12.000 kilomètres à partir du 8 mai 2024. Grâce à notre moteur de recherche, découvrez si elle passera près de chez vous.

Du stade Vélodrome de Marseille au Mont-Saint-Michel en passant par les Antilles et le château de Versailles. Pendant plus de deux mois à partir du 8 mai 2024, la flamme olympique va traverser 400 villes françaises. Les organisateurs des Jeux olympiques de Paris ont dévoilé ce vendredi le parcours complet de cette flamme olympique. Cette célébration va accompagner les Français jusqu’au 26 juillet 2024 et la cérémonie grandiose prévue sur la Seine pour ouvrir les Jeux.

10.000 porteurs auront la chance de porter cette torche olympique. Et sur ces 10.000 personnes, 3.000 participeront à des relais collectifs. De la Corse à la montagne, du Finistère à Vichy, en passant par les grandes agglomérations, Paris et les océans. Ce parcours engagera 64 territoires, dont 5 territoires ultra marins. Grâce à notre moteur de recherche, découvrez si la flamme olympique va passer de chez vous en 2024. Vous n'avez qu'à taper le nom de votre département, et vous aurez la réponse.

"Ce sera magnifique, a réagi Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Depuis des mois et des années, de nombreuses collectivités sont engagées. Ce seront les JO les plus décentralisés de l'histoire. C'est vraiment le coup d'envoi de la mobilisation avec les territoires derrière les JO. Ce sont 400 villes qui sont traversées ! Il reviendra à chaque collectivité de décliner ce récit. Pour l'Outre-mer, c'était important d'avoir ce relais des océans. Cette mobilisation va se poursuivre et s'amplifier."