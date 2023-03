JO de Paris 2024 (J-500): ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de sa visite aux acteurs de l'Etat

Emmanuel Macron a "sonné la mobilisation générale" à 500 jours du début des Jeux olympiques de Paris 2024, lors d'une rencontre avec de nombreux fonctionnaires impliqués dans l'organisation de l'événement.

À 500 jours des Jeux olympiques de Paris 2024, Emmanuel Macron a sonné la mobilisation générale dans les locaux de la préfecture de la région Île-de-France. Dans un discours d'une dizaine de minutes aux agents de l'État mobilisés sur les JO, le président de la République a mis l'accent mardi sur la nécessité "d'être à l'heure et dans l'excellence" en matière d'organisation, de sécurité, de billetterie, de logistique et de transports. "Tout ce qui a été fait doit nous permettre d'être dans les temps", a-t-il souligné.

"Je sonne la mobilisation générale. Les 500 jours à venir sont fondamentaux. (...) Merci du boulot fait, mais ne lâchez rien", a insisté le président de la République. À titre d'exemple, un "petit coup de pression" a été mis sur la mobilité.

"Pas de sentiment de frustration ni de relégation"

Emmanuel Macron a aussi pointé la nécessité "d'embarquer la population et tous les élus" pour qu'ils s'approprient l'événement. "Au moment des Jeux, certains de nos compatriotes auront une vie un peu empêchée. L'idée est que tout le monde se sente associé aux Jeux", a-t-il espéré, dans le but qu'il n'y ait "pas de sentiment de frustration ni de relégation avec le paradoxe de se sentir loin alors que l'on vit à quelques centaines de mètres des Jeux".

"Ces 500 jours, c'est le début d'un décompte qui vient après des années et des années d'efforts", a aussi lancé le chef de l'État dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. "On va essayer de recevoir la planète dans les meilleures conditions possibles de sécurité, d'organisation, de responsabilité sociale et écologique, a-t-il dit. On essaiera aussi d'avoir le maximum de médailles!"

Dans cette journée J-500, Emmanuel Macron a déjeuné à l'Élysée avec les entreprises partenaires - 30 au total - qui vont contribuer à hauteur de 1,2 milliard d'euros à l'organisation des JO. Une somme qui représente un peu plus d'un quart du budget. Une réunion s'est également tenue avec Tony Estanguet, patron du comité d'organisation, et Thomas Jolly, directeur artistique de la cérémonie d'ouverture qui s'annonce inédite avec une parade sur la Seine.