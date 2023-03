JO de Paris 2024: à 500 jours du début des Jeux, Emmanuel Macron va faire le tour des équipes

A l'occasion du J-500 avant le grand début des JO de Paris 2024, ce mardi, Emmanuel Macron se rendra auprès des fonctionnaires mobilisés dans l'organisation de l'événement. Il rencontrera aussi les entreprises partenaires, Tony Estanguet, ainsi que le directeur artistique des cérémonies.

"Nous formons tous une équipe dans laquelle chacun a un rôle à jouer." A l'occasion du J-500 avant les Jeux olympiques de Paris 2024 ce mardi 14 mars, le président de la République Emmanuel Macron va mettre en lumière le travail des fonctionnaires impliqués dans l’organisation des JO, "montrer la diversité des acteurs mobilisés" lors d’un discours à la préfecture d’Ile-de-France suivi d’une rencontre avec 500 fonctionnaires qui travaillent sur la préparation de l’événement. "Le Président va aller à la rencontre de ces fonctionnaires, ces forces vives du projet olympique, pour saluer leur engagement sans faille et leur dire à la fois sa confiance et sa détermination pour réaliser les plus beaux Jeux de l'histoire", indique l’Elysée.

L’idée étant de montrer qu’au-delà des missions sous les projecteurs comme la sécurité ou les transports, il y a aussi "un travail de l'ombre sur des dossiers tout aussi décisifs", par une multitude de services de l’Etat.

Un déjeuner avec les entreprises partenaires, un entretien avec le directeur artistique des cérémonies...

Ce J-500 débutera par un déjeuner avec les entreprises partenaires - ou presque - du comité d'organisation. "Les entreprises partenaires, et d'autres dont la maturité des discussions fait qu'elles ne sont pas loin d'être partenaires", précise ainsi l'Elysée. Comme par exemple le groupe LVMH, attendu maintenant depuis plusieurs semaines ? "Ce sont des discussions entre les entreprises et le comité d'organisation dans lesquelles nous ne sommes pas associés, coupe court l'Elysée. Ces entreprises contribuent aussi à la réussite, à la mobilisation et l'héritage des JO".

Le président de la République tient au passage à saluer le travail de Tony Estanguet - président du comité d'organisation - et ses équipes "qui se rapprochent de l’objectif de recettes de partenariats" de 1,2 milliard d'euros, soit 30% environ du budget de l'organisation.

Après ce déjeuner, Emmanuel Macron s'entretiendra avec Thomas Joly, le directeur artistique des cérémonies (ouverture, clôture, Jeux paralympiques) de Paris 2024, pour "parler du concept artistique de la cérémonie d'ouverture".

A 500 jours des Jeux olympiques, le président de la République rappelle que "nous n'avons pas d'autre option que de réussir ce défi et de le faire à un niveau d'exigence et d'audace qui rende nos concitoyens profondément fiers que la France ait accueilli cet événement." Un point de suivi du dossier sera d'ailleurs mis au menu du conseil des ministres le lendemain, le mercredi 15 mars.