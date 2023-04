JO de Paris 2024: le Marathon pour tous aura lieu en nocturne

Les organisateurs des JO de Paris 2024 annoncent ce jeudi que le Marathon pour tous des Jeux s’élancera à 21h, depuis l’Hôtel de ville de Paris. Ce sera la première épreuve de l’histoire des JO ouverte au grand public.

Le 10 août 2024, les 20 024 participants au Marathon pour tous s’élanceront… en nocturne. Le départ sera donné à 21h depuis le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, afin de "garantir aux participants des conditions optimales de course. Cet horaire pourrait notamment permettre de réduire l’impact de la température à cette période de l’année". Dans les sas de départ, les coureurs seront entourés d’athlètes et d’ambassadeurs des Jeux venus les encourager. Le parcours sera le même que celui emprunté quelques heures plus tôt par les marathoniens olympiques : 42,195 km en passant, de nuit donc, devant le Palais Garnier, le Musée du Louvre ou encore le Château de Versailles. Avant une arrivée à l’Esplanade des Invalides.

Une arrivée dans la nuit aux Invalides

C’est la première fois de l’Histoire qu’une épreuve ouverte au grand public est organisée lors de Jeux olympiques et paralympiques. Pour les moins endurants, une course de 10 kilomètres est également prévue le 10 août. Là aussi, 20 024 participants s’élanceront depuis la mairie de Paris, mais à 23h30. Pour espérer accrocher un dossard ce jour-là, il faut s’inscrire au Club Paris 2024, participer à des événements du Team Orange Running, ou télécharger l’application Marathon Pour Tous. Les dossards sont attribués à l’issue de défis sportifs ou après des tirages aux sorts. Autre possibilité : participer à des courses organisées par Paris 2024, comme celle en présence du champion olympique Eliud Kipchoge en octobre 2021, à 1000 jours des JO. La prochaine opportunité aura lieu le 17 juin, avec 1000 dossards distribués à l’issue d’un marathon en relais à Paris.

Orange et Paris 2024 font gagner 1000 dossards pour le Marathon pour tous

Le 17 juin prochain, dans le cadre de l’Orange Night Run, 1000 dossards seront à gagner pour le Marathon pour tous des JO 2024. "Le plus grand volume de dossards jamais distribués", expliquent les organisateurs. L’événement, organisé par Orange, partenaire premium de Paris 2024, débutera à 19h45. La course prendra la forme d’un marathon en relais, lors duquel 1000 équipes de cinq personnes devront parcourir huit boucles de 5 274 mètres, en relais, soit 42,195 km. Chaque équipe devra présenter au moins deux femmes, pour un événement le plus paritaire possible. Le parcours "les mènera de l’Hôtel de Ville aux Quais de Seine, en passant sous le Pont d’Arcole, le Pont Notre-Dame, le Pont au Change ou encore le Pont Neuf."