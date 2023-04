PasDeRetraitPasDeJO: Oudéa-Castéra réagit aux menaces des opposants à la réforme des retraites sur les Jeux de Paris 2024

En pleine crise sur la réforme des retraites, certains opposants ont appelé sur les réseaux sociaux à faire obstacle à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a rappelé ce lundi que l'événement mondial était organisé pour les athlètes et les spectateurs, et non pour le gouvernement.

La promulgation de la loi sur la réforme des retraites a entraîné une profonde grogne en France et notamment contre le gouvernement d'Elisabeth Borne et contre le président Macron. Afin de marquer leur colère, certains opposants ont créé ces derniers jours sur les réseaux sociaux le hashtag #PasDeRetraitPasDeJO, menaçant de perturber la bonne tenue des Jeux 2024 à Paris. Face aux risques pesant sur l'organisation du rendez-vous planétaire, Amélie Oudéa-Castéra a voulu jouer ce lundi la carte de l'apaisement.

"Ecoutez, j’ai vu ces hashtags circuler sur les réseaux sociaux. J’ai aussi entendu les propos, plus tôt dans la journée, de Laurent Berger (secrétaire général de la CFDT, ndlr) qui étaient très responsables, sur le fait qu’en aucun cas les difficultés que connait notre pays ne doivent déteindre sur un événement comme les JO, a expliqué la ministre des Sports en marge d'un déplacement à Cergy-Pontoise. Il ne peut pas y avoir de menaces autour de cela."

"Ce sont les Jeux des Français"

Le gouvernement n'entend pas céder et faire machine arrière malgré l'opposition à sa reforme des retraites. Amélie Oudéa-Castéra, avec Brigitte Macron à ses côtés, l'a clairement rappelé ce lundi. Surtout, le membre du gouvernement a souligné que des menaces sur les Jeux olympiques de Paris auraient une incidence sur des miliers de sportifs et des millions de fans.

"Vous savez, moi j’ai le sentiment, quand on parle de ces Jeux olympiques et paralympiques, que ce sont les Jeux des Français. Ce ne sont en aucun cas les Jeux de l’Etat, ce ne sont en aucun cas les Jeux du gouvernement, a encore martelé le ministre des Sports. Ce sont des Jeux que nous préparons en équipe, de manière transpartisane, avec les élus de tous les territoires ou avec le mouvement sportif, le comité d’organisation de Paris 2024. Ce sont des Jeux qui sont faits pour 15.000 athlètes, qui sont faits pour les millions de gens qui achètent leurs billets pour assister à ce spectacle d’exception."

Et Amélie Oudéa-Castéra de conclure: "C’est tout ça ce rêve olympique. Et vouloir jouer contre les Jeux, c’est jouer contre les associations, c’est jouer contre les athlètes. Je ne crois pas que c’est ce qu’il faut pour notre pays, ni ce que les Français ont envie de voir et de vivre."