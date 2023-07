JO de Paris 2024: "Le Vélodrome, on n’y touche pas", la polémique du logo définitivement enterrée

Présents à Marseille pour le test-event de voile, Tony Estanguet, Amélie Oudéa-Castéra et Samia Ghali ont déminé la polémique liée à la présence du logo "Paris 2024" sur le Vélodrome.

Circulez, il n’y a plus rien à voir. Quelques jours après que certains élus marseillais ont fait part de leur inquiétude de voir l’inscription "Paris 2024" apposée sur le stade Vélodrome, la polémique a pris fin ce mercredi. Présente aux côtés d’Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, et de Tony Estanguet, patron de l’organisation des JO 2024, Samia Ghali pris la parole.

"Il n’y avait pas de polémique entre nous, que ce soit bien clair, a lancé l’adjointe au maire de Marseille à l’occasion du test-event de voile organisé dans la cité phocéenne ce mercredi. Il n’était pas question de mettre Paris 2024 sur un stade Vélodrome qui est l'héritage des Marseillais, et ça on n’y touche pas, c’est comme une pierre précieuse, on n’a pas besoin de la polir. Le stade Vélodrome brille déjà tout seul, pas besoin de lui rajouter des choses en plus."

Marseille ne sera pas obligé de mettre l'inscription "Paris 2024"

A ses côtés, Amélie Oudéa-Castéra a choisi un trait d’humour pour enterrer définitivement la polémique. "Chacun sait trouver son chemin vers ce stade en plus. Donc la signalétique…", a souri la ministre des Sports.

Au sujet de cette polémique, l’organisation des Jeux avait déjà tenu à rassurer les élus marseillais. "Il sera tout à fait possible de ne pas mettre ‘Paris2024’ sur la casquette extérieure du Vélodrome tout en mettant le stade aux couleurs du look des Jeux", avait indiqué Paris 2024 dès dimanche.

Ce mercredi, Tony Estanguet a par ailleurs profité du test-event de voile pour louer les qualités du plan d’eau: "Il est splendide, il est merveilleux. On l’a rêvé pendant plusieurs années, ça fait plusieurs années qu’on travaille dessus. C’est la première fois qu’on le voit en mode olympique, en mode test-event. C’est magique car c’est fidèle à nos espoirs et à nos rêves. C’est un plan d’eau qui est spectaculaire."