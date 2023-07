"On n'en a pas besoin": Estanguet réagit à la polémique du logo des JO de Paris 2024 sur le Vélodrome

Tony Estanguet a apaisé la situation autour de l'éventualité d'afficher le logo des Jeux olympiques de Paris 2024 sur la façade du Stade Vélodrome à Marseille. Le patron de l'organisation a expliqué que d'autres initiatives seraient mises en place dans la cité phocéenne.

La possiblité de voir le logo des Jeux olympiques de Paris 2024 s'afficher à l'extérieur du stade Vélodrome a entraîné une importante levée de bouclier ces derniers jours alors que la cité phocéenne accueillera les épreuves de voile l'an prochain. En déplacement à Marseille ce mardi, Tony Estanguet a calmé le jeu.

"C’est ce que nous avons identifié depuis le départ. C’est important pour les Jeux de Paris 2024 de s’adapter aux territoires où ils sont organisés, a expliqué le patron du Comité d'organisation ce mardi au micro de BFM Marseille. On a conçu ce que l’on appelle une identité visuelle de ces Jeux. Parce que c’est important de faire vivre la magie des Jeux."

"Les Jeux c’est une fois tous les cent ans dans notre pays"

Triple champion olympique de canoë, Tony Estanguet a rappelé l'importance de vivre pleinement un événement comme peuvent l'être les JO. Même si c'est lié à la ville de Paris et que la rivalité entre le PSG et l'OM reste toujours aussi prégnante en Ligue 1.

"Les Jeux, c’est une fois tous les cent ans dans notre pays. Donc il y a des spectateurs qui viennent du monde entier pour participer à cet événement. Je le rappelle d’ailleurs, la billetterie est ouverte et il y a encore la possibilité d’acheter des billets, a encore enchaîné Tony Estanguet. Même si pour la voile (accueillie à Marseille, ndlr) il y a eu un raz de marée et il ne reste quasiment plus aucune place pour la voile. Il en reste quelques-unes à la vente pour les épreuves de voile mais presque tout est déjà parti."

La Story Sport : À Marseille, le logo Paris 2024 ne passe pas - 11/07 2:46

La ville de Marseille bientôt aux couleurs de Paris 2024

A défaut du Vélodrome, dont le COJO n'a pas vraiment besoin pour mettre en lumière les JO 2024 à Marseille, Tony Estanguet a reconnu vouloir mettre en place d'autres initiatives où l'identité visuelle des Jeux de Paris prendrait ses quartiers dans la cité phocéenne.

"En revanche pour le football, effectivement, on a vu ce débat. Nous, on n’a jamais demandé que la casquette extérieure du Stade Vélodrome soit rebaptisée au logo de Paris 2024. Ce qui est important pour nous c’est de faire vivre la magie des Jeux et de mettre l’identité visuelle des Jeux, le look des Jeux, avec notre identité visuelle via le logo Paris 2024 dans les endroits importants, a finalement glissé Tony Estanguet. Ce n’est pas forcément sur la casquette extérieure du stade du Vélodrome, parce qu’on n’en a pas besoin. Mais c’est vrai que globalement dans la ville, on va travailler avec les acteurs locaux pour faire en sorte que l’on comprenne qu’il se passe ce grand événement planétaire dans cette ville."