JO de Paris 2024: les épreuves de natation du test-event de triathlon dans la Seine annulées à cause... d'une vanne d'assainissement

On en sait plus sur le couac du week-end passé. La pollution de la Seine, qui a privé de natation des triathlètes samedi et dimanche, est sans doute due au "dysfonctionnement d'une vanne" du réseau d'assainissement parisien, a confirmé ce mardi la mairie de Paris à RMC Sport, réagissant à une information du Canard Enchaîné à paraître mercredi.

"À ce stade l'hypothèse privilégiée est celle du dysfonctionnement d'une vanne du réseau d'assainissement située au niveau du pont de Tolbiac", a fait savoir la mairie. C'est ce défaut de fonctionnement qui a vraisemblablement entraîné une qualité d'eau dégradée, au-delà des seuils bactériologiques requis pour plonger et nager dans le fleuve en toute sécurité. Les épreuves de para triathlon samedi et du relais mixte dimanche ont été transformées en duathlon.

"Une situation qu'on va pouvoir mieux appréhender dans le futur", explique Rabadan

"Les investigations se poursuivent pour comprendre l'enchaînement des évènements et déterminer des mesures à prendre afin de garantir la parfaite qualité de l'eau pour la tenue des épreuves en 2024", a ajouté la mairie de Paris.

"C'est regrettable mais c'est une situation qu'on va pouvoir mieux appréhender dans le futur", a commenté auprès de l'AFP l'adjoint aux JO et au sport, Pierre Rabadan, qui attend encore les détails de ce qui s'est précisément passé. Il n'avait pas caché "l'absence d'explication" devant les résultats dégradés et la présence au delà du seuil de la bactérie Escherichia Coli (E.coli), fixé à 1000 UFC/100 ml, en l'absence de pluies et d'orages sur la capitale française. Car une dizaine de jours plus tôt, ce sont bien les orages et les précipitations exceptionnelles sur l'Île-de-France qui avaient fait capoter un autre test pré-JO, celui de la natation en eau libre.

Ce scénario de pluies abondantes était redouté par tous les acteurs et, dans l'optique des Jeux, plusieurs chantiers sont en cours pour essayer de parer à ce risque, comme le bassin d'Austerlitz, encore en construction, qui va permettre de stocker des eaux pluviales (50.000 m3), et fonctionnera en 2024. Du côté du comité d'organisation des JO (Cojo), hormis prévoir une plus grande amplitude pour décaler les épreuves, il n'y a pas de plan B prévu pour nager ailleurs que dans la Seine.

Ces compétitions dans la Seine sont des préludes aux futures baignades promises pour 2025 par la maire de Paris, Anne Hidalgo (PS), sur trois sites alors que la baignade y est interdite depuis 1923.