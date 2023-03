JO de Paris 2024: pas d'équipes russes ou biélorusses en basket mais...

À l'occasion du J-500 avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024 ce mardi, la question de la participation ou non des athlètes russes et biélorusses dans moins d'un an et demi a refait surface. Sans pour autant être définitivement tranchée, notamment en ce qui concerne le basket.

Interrogé le mois dernier, le secrétaire général de la Fédération internationale de basket (Fiba), Andreas Zagklis, n’a pas fermé la porte à une possible participation de la Russie et de la Biélorussie aux tournois pré-olympiques de qualification. Une décision doit être prise lors du prochain bureau central de la Fiba en avril prochain. Pour l’heure, les équipes de ces deux pays sont exclues de toutes les compétitions.

Sans participation à l'Euro 2023, les équipes féminines russes et biélorusses hors course pour Paris 2024

De plus, les qualifications passent souvent par les tournois continentaux comme les championnats d’Europe. Par exemple, la Russie et la Biélorussie chez les femmes, deux nations compétitives sur la scène européenne, ne peuvent pas se qualifier pour le tournoi féminin car cela passe obligatoirement par une participation à l’Euro 2023 en juin prochain. Les cinq équipes les mieux classées de l’Euro (en dehors de la France, déjà qualifiée) obtiennent un ticket pour un tournoi de qualification olympique (TQO), sinon elles sont définitivement éliminées de la course à Paris 2024 où il n’y a que 12 équipes.

Chez les hommes, le règlement est différent car il existe un tournoi de pré-qualification olympique. Pour y participer, il faut avoir disputé les qualifications pour la Coupe du monde 2023. La Russie avait été exclue alors qu’elle avait gagné ses trois premiers matchs. Mais en mai 2022, au moment de confirmer sa position suite à la guerre en Ukraine, la Fiba avait indiqué "annuler" tout simplement les résultats de la Russie et de la Biélorussie. Le bureau central de la Fédération internationale tranchera cette question lors de sa prochaine convocation.

Le système de points pourrait grandement pénaliser les deux pays en basket 3x3

En basket 3x3, discipline olympique depuis Tokyo 2020, là aussi les équipes russes et biélorusses sont exclues de toutes les compétitions internationales organisées par la Fiba depuis le 1er mars 2022. La Russie est vice-championne olympique chez les hommes mais aussi chez les femmes. Pour se qualifier soit directement, soit via un tournoi, il faut figurer parmi les meilleures fédérations dans le classement édité par la Fiba. La Russie et la Biélorussie étant exclues, elles n’y figurent pas. Il faut donc qu’elles soient autorisées à rejouer pour figurer dans les classements mais elles partiraient de trop loin dans ce système à points qui fonctionne comme le circuit ATP et WTA en tennis.