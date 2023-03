JO de Paris 2024: quatre bateaux d’aviron détruits par un homme ivre à Nancy

Le jeune homme de 24 ans a endommagé quatre bateaux du Pôle nautique nancéien dimanche matin, en sortant de boîte de nuit. Les dégâts sont estimés entre 20 000 et 25 000 euros. Le responsable a été libéré depuis avec une ordonnance pénale.

La préparation aux Jeux 2024 risque de se compliquer pour les athlètes nancéiens du Pôle nautique. Dimanche matin, aux alentours de 9h, un homme fortement alcoolisé a gravement endommagé quatre bateaux utilisés pour l’aviron à Nancy. Ces bateaux étaient utilisés par au moins trois athlètes de l’équipe de France en vue d’une qualification aux prochains Jeux olympiques, rapporte l’AFP.

"Ils s’entraînent tous les jours et on ne peut pas se permettre d’avoir des jours blancs", a indiqué Sébastien Bel, responsable du centre d’entraînement de haut niveau nancéien, à l’agence. Les bateaux étaient stockés dans un hangar, resté ouvert tandis que les athlètes étaient sur l’eau.

Entre 20 000 et 25 000 euros de dégâts

L’homme, âgé de 24 ans, sortait de boîte de nuit et a pénétré dans le hangar. L’individu les a jetés au sol avant d’essayer de le remettre en place, précise Lorraine actu. La scène a été filmée par le père d’un rameur du club d’aviron affilié. Les dégâts sont estimés entre 20 000 et 25 000 euros, sachant qu’un bateau neuf de compétition coûte environ 16 000 euros.

La police, alertée, a constaté que l’individu était alcoolisé avec 1,5 gramme dans le sang. L’homme a été placé en garde à vue et a indiqué "ne se rappeler de rien à part sortir de discothèque" selon les services de police. Il a été ensuite libéré avec une ordonnance pénale.

Deux bateaux inutilisables, un autre remis en service

Le Pôle France a déposé une plainte, ajoute l’AFP, et s’attèle à trouver des solutions de remplacement pour les athlètes sanctionnés de ces dégâts matériels. Deux des quatre bateaux sont totalement inutilisables selon Bel, un autre a été remis en service et des prêts s’organisent entre les rameurs pour poursuivre leur quête d’une qualification olympique.

La France avait remporté deux médailles aux Jeux de Tokyo 2021 : l'or sur le deux de couple (Hugo Boucheron et Matthieu Androdias) et l'argent sur le deux de couple poids légers (Laura Tarantola et Claire Bové).