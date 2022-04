JO Paris 2024: le calendrier complet des épreuves dévoilé

Les organisateurs des Jeux olympiques de Paris 2024 ont dévoilé ce vendredi le calendrier de la compétition (26 juillet-11 août), avec les heures, les médailles et les lieux des épreuves. On vous résume tout ce qu’il faut savoir à un peu plus de deux ans du début de ces JO.

Le calendrier des JO 2024 dévoilé. Ce vendredi, à un peu plus de deux ans de la compétition, les organisateurs des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août) ont révélé le programme complet des épreuves. "Ce calendrier est le fruit d’un long travail collectif associant, aux côtés de Paris 2024, le mouvement sportif international, le diffuseur hôte des Jeux OBS et les acteurs publics pour offrir la meilleure expérience possible aux athlètes, comme aux spectateurs", promet l’organisation des JO 2024 dans un communiqué.

· Les finales des sports collectifs organisées sur les quatre derniers jours

Les fans de sports collectifs en savent également un peu plus sur l’organisation des différents tournois. Afin d'éviter les doublons sur le dernier week-end, les finales femmes et hommes de hockey, handball, football, beach volleyball, volleyball, basketball et water-polo seront réparties sur quatre jours, entre les jeudi 8 et dimanche 11 août, "pour un véritable bouquet final", s’enthousiasment les organisateurs. Après la polémique du Parc des expositions de Versailles, finalement abandonné, le lieu qui accueillera la première semaine du tournoi de basket n’est toujours pas connu.

· Des médailles dès le samedi 27 juillet

Paris 2024 précise que des médailles seront distribuées dès le lendemain de la cérémonie d’ouverture. Samedi 27 août, des finales auront lieu dans huit sports différents: en cyclisme sur route (contre-la-montre femmes et hommes), en judo, en escrime, en plongeon, en rugby, en tir, en natation et en skateboard. Ce samedi 27 août ne sera cependant pas le premier jour de compétition, puisque les handballeurs (au stade Pierre-Mauroy de Lille), les rugbymen (au Stade de France) et les footballeurs (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Saint-Etienne) débuteront leur tournoi dès le mercredi 24 juillet.

· Des précisions sur les horaires

Au niveau des horaires, les épreuves ne commenceront jamais avant 7h30 et le matin et s'achèveront au plus tard à 23h30 en semaine et minuit le vendredi et le samedi. Toutes les finales des épreuves de natation (disputées dans le bassin de l’Arena Paris La Défense) et d’athlétisme (au Stade de France) se dérouleront en soirée.

· Des épreuves pendant deux semaines à la Concorde

Autre annonce des organisateurs: la place prépondérante accordée à la place de la Concorde, en plein Paris. "Ce parc urbain accueillera quasiment sans discontinuer de J+1 (samedi 27 juillet) à J+15 (samedi 10 août) quatre sports hyper spectaculaires, qui n’évolueront jamais en même temps, afin d’offrir à chacun la meilleure visibilité possible. Les athlètes du Skateboard ‘Street’ seront les premiers à concourir au pied de l’Obélisque", précisent les organisateurs.

· Les épreuves se déroulant sur route et dans la Seine réparties sur toute la durée des Jeux

En cyclisme, les contre-la-montre auront lieu le lendemain de la cérémonie d’ouverture, le samedi 27 juillet, tandis que les épreuves en ligne se dérouleront le week-end suivant, le samedi 3 et le dimanche 4 août. Concernant les autres épreuves sur route, les compétitions de marche (dans les rues de Paris) sont programmées le 1er et le 12 août et le triathlon le 30 juillet, 31 juillet et 5 août. La natation en eau libre, disputée dans la Seine, se tiendra les 8 et 9 août, alors que les épreuves de marathon clôtureront les Jeux le dernier week-end.

· Au moins une cérémonie pour tous les athlètes

Enfin, Paris 2024 affirme avoir construit le calendrier afin que tous les athlètes puissent prendre part à au moins une cérémonie (ouverture ou clôture). Les athlètes évoluant à Lille pour le handball ou à Marseille pour la voile bénéficieront d’un "calendrier adapté" afin de vivre “en live” à Paris la cérémonie d’ouverture sur la Seine