JO de Paris 2024: Raï veut "fêter l’union entre la France et le Brésil" à Saint-Ouen

L’ancienne idole brésilienne du PSG, Raï, était invitée jeudi sur BFM Paris pour parler de sa fondation "Gol de Letra" qui prendra ses quartiers à Saint-Ouen, aux côtés de la délégation brésilienne, avant et pendant les Jeux olympiques de Paris en 2024.

"Saint-Ouen va sentir la force et la présence du Brésil." Promesse de Raï. L’ancien meneur de jeu du PSG (1993-1998) est sans doute le plus français des Brésiliens. Il sera donc logiquement très investi et omniprésent dans un an, en 2024, avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Comme la délégation brésilienne, "Gol de Letra", sa fondation qui vient en aide aux jeunes à travers l’éducation, la culture et le sport prendra aussi ses quartiers à Saint-Ouen. "J’ai beaucoup profité de cette complémentarité entre les deux cultures. Ma famille aussi. Ce sont deux pays qui se font mutuellement rêver", a rappelé Raï, jeudi sur BFMTV.

Raï n'oublie pas la fête

Le Brésilien de 57 ans annonce "des échanges, des ateliers trois-quatre mois avant les Jeux" (26 juillet - 11 août). "On veut avoir de la culture, de l’éducation, le sport et la fête. On veut fêter l’union entre ses deux pays pendant cette fête internationale que sont les Jeux olympiques."

A l’image des stars de la Seleçao qui prépareront, elles aussi, leur tournoi olympique dans la ville de la Seine-Saint-Denis, Raï espère beaucoup de connexion et de rencontres avec les fans et notamment les jeunes. "On veut utiliser le pouvoir d’attraction des athlètes pour promouvoir nos valeurs", conclut l'ancien numéro 10 brésilien.