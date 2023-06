EN DIRECT - Jeux olympiques de Paris 2024: le parcours de la flamme dévoilé ce vendredi

Après des mois de tractations, les organisateurs des Jeux de Paris 2024 vont dévoiler vendredi le parcours de la flamme olympique, un moment de respiration trois jours après des perquisitions qui ont jeté le trouble sur l'image des JO.

Le dévoilement est prévue dans la plus connue des universités françaises, la Sorbonne avec le patron du Cojo, Tony Estanguet, et la ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra.

Allumée à Olympie en Grèce comme le veut la tradition, la flamme arrivera par la mer à Marseille à bord du trois-mâts Bélem le 8 mai 2024. Elle devrait ensuite traverser une soixantaine de départements et territoires (54 départements métropolitains, 5 territoires d'outre-mer et 5 territoires, comme Montpellier) et achever son parcours à travers la France le 26 juillet 2024, soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux à Paris.

Tony Estanguet a bien précisé que le lieu d'allumage final n'était "pas arrêté" et "que la Tour Eiffel n'est pas arrêtée comme lieu d'allumage de la vasque".

On sait aussi que quelque 10.000 personnes se relaieront pour la porter. Nouveauté pour cette édition française, le relais collectif: un groupe de 24 personnes, dont un seul porteur, pourra participer, pour représenter, par exemple, une fédération sportive. Ils seront 3.000 en collectif et 7.000 en individuel, dont des personnes en situation de handicap, et à parité hommes-femmes, à partir de 15 ans.

Chaque relayeur portera la flamme pendant environ 4 minutes sur une distance de 200 mètres. (AFP)