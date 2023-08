JO de Paris 2024: Yee remporte le test-event du triathlon dans la Seine, un beau tir groupé pour les Français

Le Britannique Alex Yee a remporté ce vendredi à Paris le test-event de triathlon des JO 2024 sur un parcours identique à celui qui sera proposé le 31 juillet l'an prochain avec la Seine. Les Français Dorian Coninx, Pierre Le Corre et Léo Bergère ont terminé 3e, 4e et 5e.

Vingt-quatre heures après Beth Potter, au tour de son compatriote Alex Yee de briller. Le Britannique de 25 ans a remporté ce vendredi l'épreuve masculine de triathlon organisée à Paris, moins d'un an avant celle qui aura lieu dans le cadre des Jeux olympiques 2024. Le parcours emprunté pour ce test-event est identique à celui qui sera proposé le 31 juillet, avec au menu la Seine dans l'eau et les Champs-Élysées sur la terre ferme.

Derrière Alex Yee, qui a écrasé cette course au format olympique (1.500 mètres de natation, 40 km à vélo et 10 km à pied), le Portugais Vasco Vilaça puis le Français Dorian Coninx ont pris les deux autres places sur le podium au sprint, devant deux autres Bleus, Pierre Le Corre (4e) et Léo Bergère (5e), qui ont signé un tir groupé.

Grâce à son podium, Dorian Coninx devient éligible pour les JO 2024. Dans le système de qualification pour le triathlon, les places (55 femmes, 55 hommes) ne sont pas attribuées individuellement mais allouées aux comités nationaux olympiques.

Alex Yee vers le titre mondial

Champion du monde en titre, Léo Bergère a probablement dit adieu à une deuxième couronne au profit d'Alex Yee. Le Britannique, médaillé d'argent des JO de Tokyo, a marqué de précieux points au classement des World Triathlon Championships Series (WTCS). Sauf défaillance monumentale, il devrait être sacré lors de la finale le 23 septembre à Pontevedra, en Espagne, où les points seront multipliés.

Léo Bergère a pu mesurer l'écart le séparant d'Alex Yee, qui s'est envolé dès le premier tour de course à pied vendredi et confirme la suprématie britannique sur la discipline après la victoire de sa compatriote Beth Potter la veille dans la course féminine où manquait l'autre grand nom maison, Georgia Taylor-Brown.