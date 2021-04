JO de Tokyo (football): les Bleuets épargnés lors du tirage au sort

Le tirage au sort du tournoi olympique de football s'est déroulé ce mercredi matin. La France, placée dans le groupe A avec le Japon, le Mexique et l'Afrique du Sud, évite les plus grosses nations.

Les hommes de Sylvain Ripoll sont fixés sur leur sort. Le tirage au sort du tournoi olympique de football (22 juilllet-7 août) a eu lieu ce mercredi matin. L'équipe de France espoirs, qualifiée pour Tokyo grâce à sa demi-finale lors de l'Euro 2019, a été placée dans le groupe A en compagnie du Japon, le pays hôte, du Mexique et de l'Afrique du Sud.

Les Bleuets ont été plutôt épargnés par le hasard. Avant le tirage au sort, ils étaient déjà assurés de ne pas croiser le fer avec l'Espagne et l'Allemagne, deux équipes d'une même confédération ne pouvant pas s'affronter en phase de groupe. Mais l'équipe de France a également eu de la chance en évitant des grosses nations du football comme l'Argentine ou le Brésil.

Avec Mbappé ?

L'Egypte, qui pourrait bien se présenter au Japon avec Mohamed Salah (l'attaquant de Liverpool a fait savoir publiquement qu'il voulait disputer les Jeux cet été), ne se mesurera pas non plus à la France. Les Pharaons ont été placés dans le groupe C, en compagnie de l'Espagne, de l'Argentine et de l'Australie.

Pour rappel, les Bleuets se présenteront à Tokyo avec des joueurs âgés de moins de 23 ans. Mais les règles olympiques autorisent également les sélectionneurs à emmener trois joueurs de plus de 23 ans, ce qui peut permettre à Sylvain Ripoll de piocher dans l'équipe de France A. Kylian Mbappé, qui a déjà clamé son envie de disputer la compétition, est toujours éligible avec les Espoirs et ne brûlera même pas un joker s'il décide de jouer le tournoi.

La phase de groupe du tournoi de football olympique (22 juillet-7 août)

Tournoi masculin

Groupe A : Japon, Mexique, Afrique du Sud, France

Groupe B : République de Corée, Honduras, Nouvelle-Zélande, Roumanie

Groupe C : Espagne, Argentine, Egypte, Australie

Groupe D : Brésil, Allemagne, Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite

Tournoi féminin

Groupe A : Japon, Canada, Grande-Bretagne, Chili

Groupe B : China, Brésil, Zambie, Pays-Bas

Groupe C : Suède, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélanc

Le calendrier des Bleuets

22 juillet : France-Mexique (10h heure française)

25 juillet : France-Afrique du Sud (10h heure française)

28 juillet : France-Japon (13h30 heure française)