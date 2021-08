Jeux paralympiques 2021: Hanquinquant offre la troisième médaille d'or à la France

A 35 ans, Alexis Hanquinquant est devenu champion paralympique de triathlon ce samedi lors des Jeux de Tokyo 2021. Le Français apporte une troisième médaille d'or à sa délégation, pour un onzième podium au total depuis le début de la quinzaine pour les Bleus.

Une domination totale. Grand favori pour le titre dans l'épreuve du triathlon dans la catégorie PTS4, lors de ces Jeux paralympiques de Tokyo 2021, Alexis Hanquinquant n'a pas failli pour apporter à l'équipe de France sa troisième médaille d'or. Dans la foulée ce samedi, la délégation française a réalisé une superbe moisson avec six autres médailles qui ont suivi l'or d'Alexis Hanquinquant, portant désormais le total à 17 podiums.



Triple champion du monde (2017, 2018 et 2019), le Normand de 35 ans a été le seul concurrent à enregistrer un temps sous l'heure (59 min 58) et a devancé de près de quatre minutes son poursuivant Japonais Hideki Uda sur cette épreuve comportant 750 mètres de natation, 20 kilomètres de cyclisme et 5 kilomètres de course à pied.

"Je suis super content, c'est une super belle course. Je ne m'attendais pas à la maîtriser autant, mais franchement j'ai pris beaucoup de plaisir, s'est félicité le nouveau champion olympique pour RMC Sport. La chaleur n'est pas extrême mais l'humidité est abrutissante donc franchement j'ai voulu contrôler, j'ai bien géré, c'est cool. Je veux remercier le public japonais, il y avait beaucoup de monde et de soutien. C'est un peuple super, je lui devais bien ça."

Amputé de la jambe droite à 27 ans

Alexis Hanquinquant a rapidement attaqué pour prendre la tête lors de ce triathlon, lui qui arrivait avec le statut de favori. "Trois titres de champion du monde, c'était super, mais la concrétisation, c'était aujourd'hui, a lancé Alexis Hanquinquant, qui savourait un plan sans accroc. J'avais une certaine pression, j'étais attendu mais j'ai essayé de la gérer de la meilleure des façons. On va pouvoir compter sur moi pour Paris en 2024, j'ai les crocs à mort."

Sorti en tête avec 25 secondes d'avance après la natation, Alexis Hanquinquant a décroché sa première médaille lors des Jeux paralympiques, lui qui disputait pour la première fois la compétition, six ans après ses débuts dans la discipline. "Je ne pensais pas dominer autant dès la natation, l'Anglais je pensais qu'il allait me donner un peu plus de fil à retordre, a savouré Hanquinquant. J'ai senti rapidement que c'était un bon jour donc je ne me suis pas affolé. La Marseillaise, c'est trop un honneur ensuite, vive la France!".



Victime d'un accident du travail à 24 ans, Alexis Hanquinquant a fini par choisir trois ans plus tard d'amputer sa jambe droite, broyée par un engin de chantier. Déjà sportif de haut niveau avant son accident, il avait été titré champion de France de boxe full contact en moins de 86 kg.