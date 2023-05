JO Paris 2024: en pleine polémique sur les tickets, l'Etat lance sa billetterie populaire

En pleine polémique sur la billetterie des Jeux olympiques, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, a annoncé vendredi le lancement de "Tous aux Jeux", la billetterie populaire de l’État. Un programme inédit de distribution de tickets pour les Jeux de Paris 2024.

400.000 places pour tous. Le ministère des Sports a annoncé ce vendredi le lancement de la billetterie populaire de l’Etat pour les Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Dans les faits, cette billetterie concernera 401.220 billets, attribués à des personnes en amont de l'événement. Les billets électroniques seront disponibles en juin 2024.

100.700 seront réservés pour les épreuves des Jeux olympiques, 298.600 pour les paralympiques et 1.920 billets seront donnés pour participer à la cérémonie d’ouverture. Ce dispositif "inédit" et "populaire" permet une contribution "à l’engouement populaire autour de Paris 2024".

Un programme ouvert au plus grand nombre

"Notre objectif est simple : permettre aux jeunes, aux héros du quotidien du monde sportif, à des agents du service public et fonctionnaires d’Etat, ainsi qu’à des publics défavorisés ou trop souvent éloignés des grands évènements sportifs de partager le bonheur de vivre les Jeux en France, en s’émerveillant de la diversité de leurs épreuves et des exploits extraordinaires dont ils sont toujours la scène. En 2024, à Paris et dans toutes les régions de France, retrouvons-nous… 'Tous aux Jeux !'", a confié la Ministre des Sports ce vendredi.

Ces billets seront offerts à la jeunesse (258.800 billets), aux bénévoles du mouvement sportif (100.100 billets), aux personnes en situation de handicap et leurs aidants (17.400 billets) et aux agents publics (24.920 billets). Ce programme doit permettre d’ouvrir les Jeux au plus grand nombre. Les élèves qui seront choisis pourront participer à la découverte de ce rendez-vous sportif historique pourront le faire "sur leur temps scolaire."