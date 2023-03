JO Paris 2024: la première phase de la billetterie terminée, 50% des acheteurs sont Français

La première phase de ventes des billets des JO Paris 2024 s'est achevée ce 8 mars, mais d'autres tickets seront mis en vente en mai.

La première phase de la vente des billets des Jeux olympiques de Paris 2024 s'est achevée ce mercredi. Trois millions de tickets étaient disponibles par packs (trois billets minimum) depuis le 13 février. Il est possible de s'inscrire à partir du 15 mars pour le tirage au sort de la deuxième phase, qui permet d'acheter des billets à l'unité. Celle-ci débute le 11 mai. Cinq millions de billets sont encore à vendre.

Pour la première phase, les clients devaient également s'inscrire à un tirage au sort, afin de disposer d'un créneau d'achat de 48 heures. Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a déclaré être satisfaite de "l'engouement" pour cette étape de billetterie. "Les Français se sont fortement mobilisés, 50% des acheteurs sur 112 nationalités recensées, a affirmé mardi la ministre au Sénat.

Oudéa-Castéra défend la politique tarifaire

La politique tarifaire et le système d'achat de la première phase a néanmoins fait l'objet de vives critiques. Selon un sondage Odoxa pour Winamax et RTL, une écrasante majorité des Français (82%) trouve que les prix des places ne sont pas accessibles.

"Je souhaite dire que le principe d’accessibilité tarifaire, nous y sommes tous attachés, a défendu Amélie Oudéa-Castéra. Sur les huit millions de billets mis en vente, je vais rappeler qu'un million de billets est à un prix d'entrée de 24 euros et pour tous les sports. Quatre millions sont à moins de 50 euros. Évidemment, pour que certains billets soient attractifs, il faut que d'autres soient à des tarifs plus élevés. Mais le comité d'organisation a veillé à ce que pas plus de 10% des billets soient à plus de 200 euros. Ces prix sont dans la lignée des éditions précédentes, c'est important de le rappeler".