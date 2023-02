JO: Zelensky va discuter de la présence des Russes à Paris 2024 avec plusieurs ministres des Sports

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'exprimer ce vendredi lors d'une visioconférence réunissant les ministres des Sports de plusieurs pays sur la présence des athlètes russes aux JO 2024 de Paris.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prendra la parole vendredi lors d'une visioconférence réunissant les ministres des Sports de plusieurs pays sur la présence des athlètes russes aux JO 2024 de Paris, selon l'agence PA.

Zelensky veut l'exclusion des Russes

Le dirigeant ukrainien, qui s'exprimera à l'ouverture de cette conférence organisée par Londres, a réclamé à plusieurs reprises l'exclusion des sportifs russes et bélarusses des prochains Jeux olympiques, appelant encore cette semaine à "protéger la charte olympique". Depuis l'invasion russe de l'Ukraine il y a près d'un an, les sportifs russes et bélarusses sont exclus de la plupart des compétitions internationales, mais le Comité international olympique (CIO) oeuvre depuis des semaines à ce qu'ils puissent participer aux JO 2024 sous bannière neutre.

Le Royaume-Uni, fervent soutien de l'Ukraine depuis le début de la guerre, a critiqué la position du CIO, tout comme de nombreux autres Etats européens, dont la République tchèque, l'Islande, la Norvège, la Suède ou encore la Pologne.

"Nous devons réclamer au CIO qu'il démontre que les valeurs de l'olympisme signifient quelque chose. Nous devons être clair sur le fait qu'il y a des conséquences à cette invasion illégale, a affirmé la ministre des Sports britannique Lucy Frazer, citée par l'agence PA. Nous ne pouvons pas autoriser que des athlètes russes s'alignent aux côtés de l'équipe britannique ou de n'importe qui d'autre sur la scène mondiale."

Le CIO dénoncé les menaces de boycott d'autres pays

Le ministre polonais des Sports Kamil Bortniczuk a affirmé il y a quelques jours s'attendre à ce qu'une quarantaine de pays s'opposent à la participation des Russes et Bélarusses, lors de la conférence de vendredi. Certains pays agitent même des menaces de boycott, emboitant le pas de l'Ukraine.

Le CIO a dénoncé ces menaces qui "vont à l'encontre des fondamentaux du mouvement olympique", dans un courrier révélé jeudi et adressé par son président Thomas Bach au comité olympique ukrainien.