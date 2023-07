L'État "en soutien" de la candidature des Alpes pour les Jeux olympiques d'hiver 2030

Ministre des Sports et des Jeux Olympiques, Amélie Oudéa-Castéra a indiqué à l'AFP que l''État était "en soutien" de la candidature des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les Jeux olympiques d'hiver de 2030

Si les Jeux olympiques 2024 seront organisés à Paris, deux régions pensent déjà aux JO d'hiver 2030. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur veulent déposer une candidature pour la compétition qui aura lieu dans six ans. Une initiative soutenue par l'État.

"La candidature est portée avant tout par les deux régions"

"L'État est en soutien de cette perspective de candidature, tout en étant très clair sur le fait qu'elle est portée d'abord et avant tout par les deux régions et par le mouvement sportif, a-t-elle indiqué à l'AFP. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous pour les aider sur le dossier de candidature qui va ensuite être examiné d'ici décembre 2023 par la commission des villes hôtes du CIO."



Les deux régions, sur lesquelles se trouve le massif des Alpes, et les comités olympiques et paralympiques sportifs français "se sont rapprochés pour envisager" cette candidature, ont-ils annoncé la semaine dernière. Les deux présidents de régions, Renaud Muselier (ex-LR) et Laurent Wauquiez (LR) ont déjeuné à l'Elysée le lendemain de cette annonce, en présence également de David Lappartient tout nouveau président du comité olympique français (CNOSF), et président LR du conseil départemental du Morbihan, avant la tenue d'un conseil olympique par Emmanuel Macron.



A cet égard, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques a précisé que l'augmentation des primes des médaillés évoquée lors de ce conseil concernait aussi les équipes d'entraîneurs. "Au-delà du fait qu'on va porter les primes pour les médaillés de 65.000 à 80.000 euros (or), de 25.000 à 40.000 euros (argent) et de 15.000 à 20.000 euros (bronze), on a décidé de porter à 100% au lieu de la moitié aujourd'hui les primes pour les staffs (la même somme que les athlètes, NDLR), c'est un message hyper important que je leur envoie parce qu'ils sont l'équipe derrière l'équipe", a-t-elle indiqué à l'AFP.