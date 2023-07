JO 2024: Berluti devrait habiller les athlètes français lors des cérémonies d'ouverture et de clôture

Les athlètes français devraient être habillés par lar marque Berluti, propriété du groupe LVMH, durant les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Des tenues de choix pour les athlètes français devant leur public. Comme annoncé par l'organisation Paris 2024 ce lundi, les sportifs tricolores qui partiperont aux prochains Jeux olympiques seront habillés par le groupe LVMH en cérémonie. Et c'est la marque française Berluti qui devrait équiper les athlètes lors des cérémonies d’ouverture et de clôture.

Le 26 juillet 2024, Louis Vuitton aura aussi une importante lors de cette cérémonie d'ouverture, même si Antoine Arnault, administrateur et en charge de l'image et de l'environnement de LVMH, indique qu'il n'y aura "pas de tenues ou de panneaux siglés Louis Vuitton au bord des stades". Cette maison devrait plutôt s'occuper des coffrets d'emballage et de présentation des médailles, selon les indiscrétions de l'AFP.

Spécialiste de l'industrie du luxe, LVMH comporte 75 marques, dont Chaumet, qui s'occupera du design des médailles olympiques et paralympiques, mais aussi Sephora, partenaire du relais de la flamme, ou encore Dior, qui aura "une présence à la cérémonie d'ouverture" selon une source de l'AFP.

Comme pour les cinq autres partenaires premium des JO 2024, le groupe a déboursé près de 150 millions d'euros pour décrocher le dernier partenariat. LVMH va aussi devenir partenaire de plusieurs comités olympiques partout dans le monde, sur des marchés ciblés par le groupe de luxe.

Marchand nouvelle égérie de LVMH

Mais le groupe va également passer des partenariats avec des sportifs, le premier d'entre eux étant avec Léon Marchand. Nouvelle égérie de la firme, le nageur de 21 ans a décroché dimanche son troisième titre mondial, en battant le record du monde de l'Américain Michael Phelps sur le 400m 4 nages. A noter que le deal avait été bouclé avant sa performance majuscule au Japon.