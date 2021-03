Le sport face au coronavirus en direct: Maracineanu laisse planer le doute sur Paris-Roubaix

Le relais de la flamme olympique des Jeux de Tokyo, retardés à cet été à cause de la pandémie, a été lancé jeudi à Fukushima en l'absence de public, alors que les organisateurs tentent de dissiper les inquiétudes d'une population réticente. La torche métallique d'or rose, au sommet en forme de fleur de cerisier, a été enflammée dans la matinée au sein du très symbolique complexe sportif J-Village, qui avait servi de base aux opérations de secours après la catastrophe nucléaire du 11 mars 2011, consécutive à un séisme et à un tsunami. S'exprimant lors de la cérémonie de lancement du relais, la présidente de Tokyo-2020, Seiko Hashimoto, a dit espérer que la flamme olympique serait "un rayon de lumière au bout de l'obscurité". "Cette petite flamme n'a jamais perdu espoir et a attendu ce jour comme un bourgeon de cerisier sur le point de fleurir", a-t-elle ajouté. Le relais de la flamme olympique, à l'instar des JO eux-mêmes, sera très différent des éditions précédentes, les spectateurs devant être masqués et n'ayant pas le droit d'acclamer. Ils ont d'ailleurs été tenus à l'écart de la cérémonie de départ et du premier tronçon.

La flamme olympique © AFP