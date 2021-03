Cyclisme: Paris-Roubaix va être reporté en raison du coronavirus

Paris-Roubaix, initialement prévu le 11 avril, devrait être reporté en raison de la situation sanitaire critique dans les Hauts-de-France

Pour la deuxième année d’affilée, le Paris-Roubaix ne pourra pas se tenir à la date prévue, à ceci près que cette année, contrairement à la fois précédente où la célèbre course cycliste avait été annulée, l’édition 2021 devrait être seulement reportée. Elle ne pourra en tout cas pas se tenir au mois d’avril, selon une information du Parisien, en raison de l’aggravation de la situation sanitaire dans les Hauts-de-France.

La décision devrait être officialisée dans les prochaines heures, toujours selon le Parisien, et la mauvaise nouvelle est attendue, bien qu’ASO ait tout fait pour faire entendre ses arguments jusqu’au bout dans ce dossier. Paris-Roubaix devait se dérouler dans une bulle sanitaire avec des huis clos au départ et à l’arrivée. La célèbre Trouée d’Arenberg, serait restée fermée, comme d’autres hauts lieux de la course, plaidait l’organisateur.

>> Le sport face au coronavirus, les infos en direct

L'idée d'un report était dans l'air

Las, la situation sanitaire est devenue si critique dans la région, que les réunions entre les ministères des Sports et de la Santé ont débouché sur constat: il serait déraisonnable d’organiser une course cycliste, avec tout ce que cela implique en termes de déploiement de moyens logistiques, dans un tel contexte de crispation des hôpitaux et de résurgence de la pandémie. Fut-elle aussi emblématique dans le calendrier.

Selon le Parisien, on se dirige néanmoins plutôt vers un report qu’une annulation pure et simple de la course. Elle devrait simplement être déplacée en fin de saison, prolongée par l’UCI jusqu’au 31 octobre, justement pour permettre le report de certaines courses. Le préfet des Hauts-de-France a laissé entendre lundi que l'édition 2021 du Paris-Roubaix, qui doit se tenir le 11 avril, pourrait de nouveau être reportée en raison de la situation sanitaire.