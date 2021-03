Lutte: le soulagement de Larroque, première qualifiée française pour les JO de Tokyo

Koumba Larroque a décroché ce vendredi son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo, en remportant sa demi-finale lors du tournoi de qualification à Budapest. Un vrai soulagement pour la Française.

Une chose de faite, et rapidement en prime. Koumba Larroque est qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo, après sa victoire en demi-finale lors du tournoi de qualification à Budapest. Elle a remporté son match 11-0 (supériorité) contre l'Italienne Caneva, médaillée européenne, et est la première Tricolore qualifiée pour les JO en lutte.

Des ambitions pour Tokyo

"Je suis super contente parce que depuis 2018, quand je m'étais blessée sur la finale des championnats du monde, j'avais un peu de mal à revenir, rappelle-t-elle. Du coup j'étais très stressée pour cette compétition, parce que je me disais que j'avais un peu perdu en niveau. Là, le fait de me dire que je suis qualifiée dès le premier tournoi et que j'ai un peu de temps pour me préparer... je suis super contente." Un soulagement après sa blessure en finale des Mondiaux il y a trois ans.

Mais Koumba Larroque vise plus haut.. et rêve d'un podium au Japon. "Les tournois de qualification, c'était une étape difficile vu comment j'ai souffert avant. Mais le fait d'avoir réussi cette compétition, je me dis que c'est bon, mon objectif des Jeux est toujours présent et que c'est le plus important, la médaille", annonce-t-elle. D'ici là, elle disputera ce samedi pour l'or dans ce TQO, face à la Russe Velieva.