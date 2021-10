Macron veut mettre "un énorme coup d'accélérateur" sur la pratique du sport d'ici les JO 2024

En visite à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), le président Emmanuel Macron a commenté et détaillé ce jeudi le plan de construction de 5.000 équipements sportifs de proximité annoncé mercredi.

Une métaphore automobile pour un vaste programme. Emmanuel Macron a dit ce jeudi vouloir mettre "un coup d'accélérateur" dans la pratique du sport d'ici les Jeux olympiques de 2024 en France, au lendemain de l'annonce par l'Elysée d'un plan de construction de 5.000 petits équipements sportifs de proximité pour 200 millions d'euros.

"L'objectif n'est pas simplement d'avoir des médailles, c'est de mettre le sport au coeur de la nation en ce qu'il nous apporte", pour lui "permettre d'être plus forte dans la perspective de ces Jeux olympiques mais aussi après", avec "un enjeu d'héritage", a souligné le chef de l'Etat devant la presse après avoir visité des installations sportives de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis).

Lors d'une journée entièrement consacrée aux JO et au sport, Emmanuel Macron devait ensuite superviser le chantier du village olympique à Saint-Ouen et se rendre au siège du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO), à Saint-Denis. Avant de participer et d'"essayer de faire bonne figure" lors d'un match de foot caritatif avec le Variétés Club de France dans l'après-midi à Poissy, dans les Yvelines.

Des équipements plus petits, et plus proches du domicile

Le plan détaillé ce jeudi est "un projet bon pour la nation tout entière", a fait valoir Emmanuel Macron à Tremblay-en-France aux côtés de la ministre des Sports Roxana Maracineanu, du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, du président du comité d'organisation des JO 2024 Tony Estanguet et de l'ex-basketteur Tony Parker.

Ces investissements vont "donner un énorme coup d'accélérateur aux pratiques" d'ici 2024, "en accompagnant le développement du sport à l'école", mais aussi la pratique "amateur en club" et "l'excellence avec le sport professionnel", a-t-il lancé.

Il a confirmé la construction de 1.000 "city stades" (terrains multisports), 1.000 dojos et salles de sport de combat, 500 terrains de basket 3X3 pour en doper la pratique. Cinq cents terrains de tennis paddle seront aussi construits, ainsi que 500 skateparks, 200 sites sportifs mobiles comme des bassins, ou encore des équipements "innovants" utilisant le numérique.

Ces nouveaux équipements seront "plus légers", "plus petits", et "proches du domicile ou du lieu de travail" selon l'Elysée, tandis que certains seront des "requalifications" d'espaces existants, comme "des rez-de-chaussée d'immeuble sociaux". Les premiers projets du plan seront lancés "dès le mois de novembre". L'Etat prendra en charge "au moins 50% des frais, jusqu'à 80% en France hexagonale et jusqu'à 100% en France ultramarine", a expliqué Emmanuel Macron.

Interrogé sur les critiques concernant ses propos enjoignant les athlètes français au lendemain des JO de Tokyo à "faire beaucoup plus" en 2024 en termes de médailles, il a regretté "des commentaires journalistiques": "Je n'ai pas vu beaucoup de sportifs ébranlés par ce que j'avais dit, a-t-il assuré. On a tiré le bilan et remobilisé. C'est ce que font tous les coachs chaque jour avec leur équipe, c'est ça le sport de haut niveau."