Mbappé aux JO 2024? Le "grand oui" de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra

Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle ministre des Sports du gouvernement d'Elisabeth Borne, était l'invitée de la matinale de RMC ce samedi. Elle a exprimé sa fierté à l'idée de voir Kylian Mbappé disputer les Jeux olympiques à Paris en 2024, et a salué les engagements du buteur du PSG.

C’est un de ses grands objectifs. Après avoir loupé les Jeux olympiques à Tokyo, Kylian Mbappé compte bien disputer ceux de Paris en 2024 avec l’équipe de France. Le sujet est si important pour lui qu’il en a discuté avec les dirigeants du PSG au moment de sa prolongation de contrat. "Il faut déjà être sélectionné. On a échangé avec le club. Le club n'est pas contre, il est pour. Il n'y a pas eu de problèmes par rapport à ça dans les négociations", a expliqué l’attaquant français en début de semaine.

>> Les podcasts de la matinale week-end de RMC

Il n’est pas question pour lui de manquer ce rendez-vous qui aura lieu dans sa ville, lui qui est né à Paris et a grandi en Seine-Saint-Denis (à Bondy) où se trouvera le village olympique. Pour les Bleus, qui avaient été éliminés dès la phase de groupes à Tokyo, c’est évidemment une excellente nouvelle. C’est aussi une fierté pour Amélie Oudéa-Castéra, la nouvelle ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques du gouvernement d'Elisabeth Borne. Elle était l’invitée de la matinale de RMC ce samedi.

"Mbappé est très engagé"

"Il n’y a pas photo. Être sur le terrain, jouer dans nos magnifiques sites dans différentes villes de France, représenter son pays aux JO en 2024… Lui en a toujours rêvé et il va faire rêver tellement d’entre nous. Donc c’est un grand oui. Le PSG sera à fond derrière les Jeux olympiques et paralympiques. Je suis certaine que tout cela se passera dans la plus grande intelligence", a-t-elle déclaré. Avant d’encenser le champion du monde français de 23 ans et ses actions au-delà du rectangle vert.

Sur le même sujet Qui est Amélie Oudéa-Castéra, la nouvelle ministre des Sports ?

"Il fait parler ses valeurs, il est très engagé. Il a cette personnalité qui donne confiance et fait passer beaucoup de messages. Je pense que les montants qu’il a sont très élevés, ça récompense un immense talent et un travail de tous les instants, c’est un immense travailleur. Le sport a aussi ses grandes stars comme l’entrepreneuriat, ce n’est ni sale ni moche. Il y a la question de ce qu’il fait de son argent. Il donne beaucoup pour les quartiers, il fait beaucoup de choses pour cette redistribution sociale", a appuyé l’ancienne joueuse de tennis, qui a succédé à Roxana Maracineanu.