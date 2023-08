Mondiaux d'escalade: pas de quotas olympiques pour l'équipe de France

Les championnats du monde d’escalade se sont achevés à Berne, en Suisse, samedi, où les premiers quotas pour les Jeux de Paris 2024 étaient distribués. Les Bleus ont glané trois médailles, à défaut de quotas olympiques.

Trois médailles, mais pas de quotas olympiques. C’est le bilan français en demi-teinte de ces championnats du monde d’escalade, qui se sont achevés samedi à Berne. Très attendue par les grimpeurs et par les milliers de spectateurs présents, la compétition remettait les premières places pour Paris 2024 : trois en combiné (bloc + difficulté), deux en vitesse (pour chaque genre). Malheureusement, les Français ne sont pas parvenus à monter sur le podium. Les 12 jours de compétition se sont fait sentir pour Laurent Lagarrigue, le coach français du combiné olympique : "Au bout des 10 jours d’épreuve, ils sont épuisés et les jeunes n’ont pas forcément pu montrer leur niveau. Après, le parcours pour la qualif est long, j’espère qu’on va vivre des combinés avec plus de fraicheur."

Mickaël Mawem et Oriane Bertone en forme

La performance de ces mondiaux revient à Mickaël Mawem avec son titre de champion du monde de bloc. "Aujourd’hui, ce titre, c’est une concrétisation", confiait le français sur RMC. "Ça met en lumière toute ma carrière et tout ce que j’ai pu faire ces quinze dernières années". Pour se qualifier pour les Jeux olympiques, Mickaël Mawem devra aussi performer en difficulté, une épreuve dans laquelle il excelle moins. "La compétition n’est pas finie. Paris, c’est très important pour moi parce que c’est l’échéance qui va me permettre de pouvoir représenter la France, ma famille, mes proches, mes fans, mes amis, à la maison, chez nous."

Chez les femmes, la grimpeuse précoce de l’équipe de France Oriane Bertone a décroché, à tout juste 18 ans, le titre de vice-championne du monde de bloc. Qualifiée pour la finale du combiné, la Niçoise visait le podium de ces Mondiaux et par définition la qualification aux Jeux. Elle termine finalement 6e de cette finale où elle a souffert. "Je suis fatiguée", confie la jeune grimpeuse après son passage. "J’avais beaucoup d’espoirs parce que je me sentais bien, je pensais que ça allait le faire. Et puis j’ai vite compris que ce ne serait pas forcément ma soirée. J’ai souffert en bloc alors que c’est mon point fort. Je savais bien que la diff n’allait pas me sauver". Si elle a manqué la première chance de qualification pour les Jeux, Oriane Bertone reste positive. "Je sais que j’ai le niveau, il est bien supérieur à ce que je pensais il y a quelques mois. Ce n’est pas fini. Dans le futur je vais la choper cette qualif."

Bilan mitigé pour le combiné masculin

L’équipe de France misait beaucoup sur le combiné masculin, notamment par l’intermédiaire du jeune Mejdi Schalck, la révélation de cette saison d’escalade (deux victoires sur les deux premières coupes du monde de la saison). Vice-champion du monde de bloc, derrière son coéquipier Mickaël Mawem, Mejdi Schalck n’est pas parvenu à se hisser en finale du combiné. A l’inverse de son partenaire d’entraînement Paul Jenft, moins attendu certes, mais qui a montré qu’il avait le niveau pour se frotter aux cadors du combiné mondial. En finale, Paul a souffert face à un niveau international qui ne fait qu’augmenter. "Sur ces deux disciplines, la concurrence est vraiment accrue, on a autant de jeunes que de grimpeurs de grande expérience qui arrivent à s’adapter. On a toujours eu des champions que dans une discipline, donc il va falloir travailler. Le chemin jusqu’à la qualification est encore long", ajoute Laurent Lagarrigue. Prochaine échéance pour la qualification aux Jeux olympiques, le tournoi européen de qualification de Laval, du 26 au 29 octobre. Seuls les vainqueurs du combiné décrocheront leur billet pour les JO. Paul Jenft y pense déjà : "C’est sûr que ça me donne confiance, de voir que je peux être à ce niveau là… Quand je regarde les points, ce ne sont pas des scores qui me paraissent inenvisageables."