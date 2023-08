Equipe de France féminine: ce qui attend maintenant les Bleues jusqu'aux JO de Paris 2024

Après l'élimination en quart de finale de la Coupe du monde, plus d'une dizaine de matchs sont au programme pour les Bleues d'ici le début du tournoi des Jeux olympiques 2024 en France.

Et maintenant? Encore éliminée en quarts de finale de la Coupe du monde, avec une défaite aux tirs au but contre l'Australie, l'équipe de France féminine doit déjà penser à la suite. Car les Bleues auront pour objectif d'être sur la pelouse du Parc des Princes dans moins d'un an, le 10 août, pour la finale du tournoi féminin de football des Jeux olympiques de Paris 2024. Mais avant, plusieurs matchs compétitifs attendent Hervé Renard et ses joueuses.

À partir de l'automne, la France va prendre part à la Ligue des nations, nouveauté de l'UEFA pour le football féminin. Le format est similaire à ce qui est en vigueur chez les hommes. Les Bleues sont dans le groupe A avec la Norvège, l'Autriche et le Portugal. Six matchs sont prévus entre le 22 septembre et le 5 décembre. En fonction des résultats, la fin du mois de février donnera lieu à des matchs de phase finale ou de promotion-relégation en Ligue des nations ou encore des matchs amicaux.

En avril, le coup d'envoi des éliminatoires de l'Euro 2025 en Suisse sera donné. Le calendrier n'est pas encore déterminé, mais trois phases FIFA de deux matchs sont prévus d'ici le début du tournoi olympique le 24 juillet pour lequel la France est automatiquement qualifié en tant que pays hôte.

Le calendrier des Bleues jusqu'aux JO

· 22 septembre: France-Portugal

· 26 septembre: Autriche-France

· 27 octobre: Norvège-France

· 31 octobre: France-Norvège

· 30 novembre: France-Autriche

· 5 décembre: Portugal-France

· 21-28 février: Ligue des nations (phase finale/promotion-relégation) ou matchs amicaux

· 1er au 9 avril: deux matchs

· 27 mai au 4 juin: deux matchs

· 8 au 16 juillet: deux matchs