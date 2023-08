Nélia Barbosa vice-championne du monde en para-canoë: "Objectif médaille d’or l’an prochain à Paris"

Vice-championne paralympique, la kayakiste a buté sur la Britannique Laura Sugar en finale du 200m aujourd’hui à Duisbourg lors des championnats du monde de para-canoë. La Française, amputée d’une partie de la jambe droite, progresse mais bloque encore face à Sugar. Elle rêve de la renverser dans un an à Paris.



Nélia Barbosa, vous avez bouclé cette finale en 47’’028 mais vous restez derrière l’Anglaise, championne paralympique. Quel est le sentiment?

Les chronos descendent mais cette deuxième place a un petit goût amer. Les années précédentes je me satisfaisais d’une deuxième place. Aujourd’hui, ce n’est pas du tout ce que j’étais venue chercher. Je suis un peu déçue. Il faut relativiser. J’ai beaucoup travaillé cette année. Cela reste une deuxième place sur un championnat du monde où le niveau se densifie de plus en plus. J’obtiens un quota pour les Jeux paralympiques, cela ouvre de belles perspectives et de belles pistes de travail.

D’où vient ce changement de mentalité?

Je suis passée d’une haute performance à une volonté de faire de la très haute performance. Aujourd’hui, la très haute performance c’est une médaille d’or. Je n’arrive plus à me satisfaire d’une deuxième place. Ça fait quelques années que j’arrive à viser les podiums internationaux régulièrement. Aujourd’hui, si je veux évoluer il faut monter la marche au-dessus et cette marche c’est l’or.

Aux Jeux paralympiques, vous avez bouclé le 200m en 51’’558. A Duisbourg c’est 4 secondes de moins. Il en manque encore pour battre Laura Sugar. Que faire?

Aujourd’hui pour aller chercher l’Anglaise il faut que je sois en-dessous de 46 secondes sur toutes les courses. Elle a montré en qualification (45’’401) et en finale (45’’418) qu’elle pouvait courir en 45 secondes. L’objectif l’an prochain, même à l’entraînement, sera de naviguer en 45 secondes. Il faut aussi peaufiner les quelques centièmes qui me restent à grappiller. C’est de l’évolution, de la réflexion. On va se poser avec mon staff, digérer cette course pour repartir sur de bonnes bases l’an prochain.

Cette semaine, vous vous êtes débarrassée du stress d’obtenir la qualification olympique?

Le plus important était d’aller chercher un quota. Sans quota, impossible de se projeter sur les Jeux. Avec une médaille d’or ça aurait été plus agréable. Ce sera l’objectif l’an prochain.