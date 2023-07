"Nous serons prêts pour accueillir les JO 2024 dans de bonnes conditions", assure Élisabeth Borne au sujet de la sécurité des Jeux

Élisabeth Borne était l'invitée de BFMTV pour une interview exclusive ce mercredi, quelques jours après sa confirmation au poste de Première ministre. Elle a fait le point sur la sécurité autour des Jeux olympiques de Paris 2024.

Dans tout juste un an, la France sera au centre de toutes les attentions, avec le début des Jeux olympiques de Paris le 26 juillet 2024. Un défi sécuritaire hors normes alors que les ratés de la finale de la Ligue des champions 2022 au Stade de France sont encore dans toutes les têtes. Bousculades, tentatives d'intrusion, familles aspergées de gaz lacrymo : l’avant-match entre Liverpool et le Real Madrid avait viré au cauchemar et entaché l'image de la France à l'étranger.

"On a tiré tous les enseignements"

Dans un entretien exclusif donné ce mercredi à BFMTV, la Première ministre Élisabeth Borne s’est voulue rassurante. "Je pense qu’il faut redire que ces JO doivent d’abord être une très belle fête pour notre pays, a-t-elle déclaré. On souhaite tous que nos athlètes ramènent beaucoup de médailles. Cette très belle fête commencera par une cérémonie d’ouverture inédite. Elle ne sera pas dans un stade mais sur la Seine. Je peux vous assurer qu’on s’y prépare, il y a eu une répétition la semaine dernière. Evidemment, le ministre de l’Intérieur (Gérald Darmanin), le préfet de police (Laurent Nuñez) et toutes les forces de l’ordre se préparent pour cet événement. Je peux vous assurer que nous serons prêts pour accueillir les JO dans de bonnes conditions."

"Je pense qu’on a tiré tous les enseignements de ce qui s’est passé (lors du fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France en 2022). Le travail est engagé depuis des mois, on a même fait voter une loi sur les Jeux olympiques qui a été très largement votée au Parlement pour donner des moyens supplémentaires, par exemple pour détecter des mouvements de foule. On a tous les outils à notre disposition. Il y a beaucoup de préparation et de mobilisation pour que ce soit une grande fête du sport, pour tous les Français", a insisté Élisabeth Borne au micro de BFMTV.

La cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris sera la première à se tenir en plein air. Environ 100.000 personnes pourront y assister en payant leurs places sur les quais bas de la Seine et plusieurs centaines de milliers d'autres sur les quais hauts gratuitement.