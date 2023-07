EN DIRECT - JO de Paris 2024: suivez toutes les informations sur le rendez-vous olympique à un an des JO

Interrogée ce mardi au micro de BFMTV, la ministre des Sports a partagé de belles ambitions pour les JO de Paris en 2024.

"On va livrer aux Français des Jeux d'exception, qui vont être spectaculaires, qui vont les rendre fiers, qui vont donner à notre pays de la confiance, de l'ouverture et ce côté conquérant, a estimé Amélie Oudéa-Castéra. C'est tout cela, l'aventure des Jeux olympiques et paralympiques. Et on va la réussir."

>> On vous en dit plus par ici